Основные сведенияСтруктура и органы управления образовательной организацииДокументыСписки учебниковОбразованиеОбразовательные стандартыРуководство. Педагогический (научно-педагогический) составМатериально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процессаПлатные образовательные услугиФинансово-хозяйственная деятельностьВакантные места для приема (перевода)Дополнительные сведенияМеждународное сотрудничествоДоступная средаБезопасность учениковАккредитационный мониторингО нас
Аккредитационный мониторинг
1. Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Моя школа»
2. Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде
3. Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке и/ или иным электронным образовательным ресурсам
https://domznaniy.school/sveden/objectshttps://media.prosv.ru/https://lecta.ru/roditelyuhttps://biblioschool.ru/https://uchebnik.mos.ru/mainhttps://disk.yandex.ru/i/-w-9ML_ezV5Fqghttps://disk.yandex.ru/i/h3GEegNMiwYpLghttps://disk.yandex.ru/i/t9DfWwyukhpmxw
4. Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал, электронный дневник)
https://domznaniy.school/https://myschool.05edu.ru/05/https://disk.yandex.ru/i/ayr7iRz7oLB_eghttps://disk.yandex.ru/i/pn2NQjNcdAthHw