При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие и действуйте организованно.

Профилактика детского травматизма

Работа по охране здоровья обучающихся включает создание безопасных условий обучения, соблюдение санитарных норм, профилактику дорожно-транспортного и бытового травматизма, а также регулярные инструктажи для детей и родителей.