Основные сведенияСтруктура и органы управления образовательной организацииДокументыСписки учебниковОбразованиеОбразовательные стандартыРуководство. Педагогический (научно-педагогический) составМатериально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процессаПлатные образовательные услугиФинансово-хозяйственная деятельностьВакантные места для приема (перевода)Дополнительные сведенияМеждународное сотрудничествоДоступная средаБезопасность учениковО нас
Безопасность учеников
В любой экстренной ситуации звоните по номеру:112
Горячая линия «Ребёнок в опасности»8 (800) 100-21-898 (831) 422-84-62123
Дежурная часть МВД по Республике Дагестан8 (8722) 68-27-28102
ГИБДД8 (8722) 99-46-96102
ДПС ГИБДД127
Алгоритм действий при чрезвычайной ситуации
При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие и действуйте организованно.
- Немедленно сообщите о ситуации администрации школы или ответственным взрослым
- Организуйте эвакуацию по плану; учитель находится с учащимися на всём пути
- После эвакуации проверьте наличие обучающихся и доложите администрации
- Обеспечьте порядок и безопасность на месте сбора
- Действуйте по распоряжениям администрации и экстренных служб
- При угрозе по телефону не кладите трубку — сообщите о звонке по 101 или 102
Общие правила поведения
- В каждом учебном помещении должен быть план эвакуации на видном месте
- Запасные выходы не загромождаются; при необходимости указывается место хранения ключей
- В помещениях должны быть огнетушители и аптечки первой помощи
- Не допускайте паники: организованный выход снижает риск травм
- Периодически проводятся учебные эвакуации и инструктажи
Профилактика детского травматизма
Работа по охране здоровья обучающихся включает создание безопасных условий обучения, соблюдение санитарных норм, профилактику дорожно-транспортного и бытового травматизма, а также регулярные инструктажи для детей и родителей.
- Инструктажи по технике безопасности для педагогов и учащихся
- Беседы о правилах поведения и требованиях к одежде и обуви
- Контроль соответствия условий обучения санитарно-эпидемиологическим правилам
- Профилактическая работа с родителями