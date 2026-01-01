Математика
Анастасия Ковеня
Опытный педагог-математик с глубокими знаниями предмета и современных методик преподавания. Специализируется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, помогает ученикам полюбить математику и достигать высоких результатов.
Достижения
Окончила Московский государственный педагогический университет
Эксперт по ОГЭ и ЕГЭ
Разработчик материалов по методике преподавания по математике
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
Загрузка...