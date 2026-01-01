Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
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Анастасия Ковеня

Опытный педагог-математик с глубокими знаниями предмета и современных методик преподавания. Специализируется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, помогает ученикам полюбить математику и достигать высоких результатов.

Анастасия Ковеня - Математика, Опытный педагог-математик с глубокими знаниями предмета и современных методик преподавания.

Достижения

Окончила Московский государственный педагогический университет
Эксперт по ОГЭ и ЕГЭ
Разработчик материалов по методике преподавания по математике
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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