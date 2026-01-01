Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Заместитель директора по воспитательной работе иконкаЗаместитель директора по воспитательной работе

Чаиева Джамиля

Преподаватель начальных классов высшей категории с богатым педагогическим опытом. Заведующая кафедрой начального образования и заместитель директора в «Доме Знаний».

Чаиева Джамиля - Заместитель директора по воспитательной работе, Преподаватель начальных классов высшей категории с богатым педагогическим опытом.

Достижения

Окончила Дагестанский государственный педагогический университет
Заведующая кафедрой начального образования в «Доме Знаний»
Заместитель директора «Доме Знаний»
Педагогический стаж: 6 лет
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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