Заместитель директора по воспитательной работе
Чаиева Джамиля
Преподаватель начальных классов высшей категории с богатым педагогическим опытом. Заведующая кафедрой начального образования и заместитель директора в «Доме Знаний».
Достижения
Окончила Дагестанский государственный педагогический университет
Заведующая кафедрой начального образования в «Доме Знаний»
Заместитель директора «Доме Знаний»
Педагогический стаж: 6 лет
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