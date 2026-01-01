Дом Знаний
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География иконкаГеография

Елена Пайгусова

Автор учебных пособий и эксперт по географии. Более 20 лет успешно готовит учеников к экзаменам и олимпиадам, делает изучение географии увлекательным путешествием по миру.

Елена Пайгусова - География, Автор учебных пособий и эксперт по географии.

Достижения

Высшая квалификационная категория
Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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