Елена Сафронова
Учитель биологии
12 лет
педагогического стажа
О преподавателе
Тьютор, выпускница ДГУ по специальности «Лингвист и преподаватель французского и английского языков». Преподавала французский и английский языки в ДГПУ, лицеях и школах, а также в «Доме Знаний»; стаж работы в университете — 12 лет, в школе — 10 лет.
Профессиональные достижения
Окончила УлГПУ им. И. Н. Ульянова
Подготовка по двум профилям
Имеет опыт преподавания в офлайн-школе
Проводит занятия по биологии
Занимается подготовкой учеников к ОГЭ
Часто задаваемые вопросы
Ребёнок занимается на живых онлайн-уроках с учителем в группе до 10 человек: отвечает, задаёт вопросы, ошибки разбирают сразу. Перед уроком можно посмотреть видеоурок и пройти тест, домашнюю работу проверяет учитель. Записи уроков доступны для повторения, тьютор следит за успеваемостью.
Зачисление в нашу школу для всех классов, кроме выпускных, возможно в любое время года. По поводу выпускных классов уточните информацию у менеджеров. Официальное зачисление происходит в течение одного дня.
Компьютер или ноутбук и стабильный интернет. Учиться можно из любого региона России.
Для зачисления в «Дом Знаний» потребуются следующие документы:
Документы для зачисления в 1 класс
Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:
— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)
— Свидетельство о рождении ученика
— СНИЛС ученика
Оригиналы:
— Личное дело (при переходе в течение учебного года)
Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.
Документы для зачисления во 2–9 классы
Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:
— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)
— Свидетельство о рождении (с 14 лет паспорт ученика)
— СНИЛС ученика
— Табель успеваемости (для уточнения информации)
Оригиналы:
— Личное дело
Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.
Документы для зачисления в 10–11 классы
Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:
— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)
— Паспорт ученика
— СНИЛС ученика
— Табель успеваемости: четвертные оценки, текущие оценки (при переходе в школу в течение четверти)
Оригиналы:
— Личное дело
— Аттестат об основном общем образовании
Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.