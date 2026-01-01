Дом Знаний
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Эльмира Абдурахманова

Кандидат биологических наук с глубокими знаниями в области биологии и ОБЖ. Помогает ученикам понять сложные биологические процессы и заботиться о своем здоровье.

Эльмира Абдурахманова - Биология, Кандидат биологических наук с глубокими знаниями в области биологии и ОБЖ.

Достижения

Окончила ДГУ
Кандидат биологических наук
Первая квалификационная категория
Опыт работы 14 лет
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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