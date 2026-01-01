Биология
Эльмира Абдурахманова
Кандидат биологических наук с глубокими знаниями в области биологии и ОБЖ. Помогает ученикам понять сложные биологические процессы и заботиться о своем здоровье.
Достижения
Окончила ДГУ
Кандидат биологических наук
Первая квалификационная категория
Опыт работы 14 лет
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