Директор Дома Знаний
Халипа Тагиров
Достижения
Окончил ДГТУ (факультет «Информатика и управление»)
Окончил Российскую правовую академию Минюста России (бакалавриат «Юриспруденция», диплом с отличием)
Эксперт программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям
Обладатель почётного знака «Директор года — 2019»
Лауреат конкурса «100 лучших директоров школ России — 2019»
Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
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