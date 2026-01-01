Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
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Халипа Тагиров

Халипа Тагиров - Директор Дома Знаний

Достижения

Окончил ДГТУ (факультет «Информатика и управление»)
Окончил Российскую правовую академию Минюста России (бакалавриат «Юриспруденция», диплом с отличием)
Эксперт программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям
Обладатель почётного знака «Директор года — 2019»
Лауреат конкурса «100 лучших директоров школ России — 2019»
Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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Лицензия на образовательную деятельность
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