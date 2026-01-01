Для зачисления в «Дом Знаний» потребуются следующие документы:

Документы для зачисления в 1 класс

Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:

— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)

— Свидетельство о рождении ученика

— СНИЛС ученика

Оригиналы:

— Личное дело (при переходе в течение учебного года)

Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.



Документы для зачисления во 2–9 классы

Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:

— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)

— Свидетельство о рождении (с 14 лет паспорт ученика)

— СНИЛС ученика

— Табель успеваемости (для уточнения информации)

Оригиналы:

— Личное дело

Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.



Документы для зачисления в 10–11 классы

Скан-копии или фотографии хорошего качества без посторонних предметов в кадре:

— Паспорт родителя (лицевая страница, прописка)

— Паспорт ученика

— СНИЛС ученика

— Табель успеваемости: четвертные оценки, текущие оценки (при переходе в школу в течение четверти)

Оригиналы:

— Личное дело

— Аттестат об основном общем образовании

Договор, заявление на зачисление, а также согласие на обработку персональных данных можно будет подписать в электронном формате.



