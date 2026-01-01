Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
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Маликат Ханова

Преподаватель технологии с художественным образованием. Разработчик методических материалов по преподаванию технологии, имеет опыт работы 3 года.

Маликат Ханова - Технология, Преподаватель технологии с художественным образованием.

Достижения

Окончила Художественно-графический факультет ДГПУ
Разработчик методических материалов по преподаванию технологии
Опыт работы: 3 года
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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Декоративный элемент
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