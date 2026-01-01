Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
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Мухаммад Магомедов

Молодой талантливый педагог с отличным образованием и научными достижениями. Современно подходит к преподаванию математики и информатики, мотивирует учеников к достижению высоких результатов.

Мухаммад Магомедов - Математика и информатика, Молодой талантливый педагог с отличным образованием и научными достижениями.

Достижения

Опыт работы 8 лет
С отличием окончил бакалавриат и магистратуру ДГУ
Диплом II степени на Всероссийском форуме молодых ученых «Шаг в будущее»
Победитель международного конкурса «Interclover-2019»
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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