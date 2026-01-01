Математика и информатика
Мухаммад Магомедов
Молодой талантливый педагог с отличным образованием и научными достижениями. Современно подходит к преподаванию математики и информатики, мотивирует учеников к достижению высоких результатов.
Достижения
Опыт работы 8 лет
С отличием окончил бакалавриат и магистратуру ДГУ
Диплом II степени на Всероссийском форуме молодых ученых «Шаг в будущее»
Победитель международного конкурса «Interclover-2019»
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
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