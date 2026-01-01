Дом Знаний
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Наталия Самойлова

Психолог с высшим образованием, специализирующийся на профессиональном самоопределении детей и взрослых. Разработчик методических материалов по профориентации.

Наталия Самойлова - Профориентация, Психолог с высшим образованием, специализирующийся на профессиональном самоопределении детей и взрослых.

Достижения

Окончила Пятигорский Государственный Лингвистический Университет и Дагестанский Государственный Педагогический Университет
Психолог, помогает детям и взрослым с профессиональным самоопределением
Разработчик методических материалов по профориентации
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

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