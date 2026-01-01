Профориентация
Наталия Самойлова
Психолог с высшим образованием, специализирующийся на профессиональном самоопределении детей и взрослых. Разработчик методических материалов по профориентации.
Достижения
Окончила Пятигорский Государственный Лингвистический Университет и Дагестанский Государственный Педагогический Университет
Психолог, помогает детям и взрослым с профессиональным самоопределением
Разработчик методических материалов по профориентации
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