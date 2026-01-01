История
Олег Павенков
Кандидат философских наук, автор множества научных публикаций. Делает изучение истории и обществознания живым и интересным, помогает ученикам понять связь прошлого с настоящим.
Достижения
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет
Кандидат философских наук
Автор более 100 научных публикаций, 5 монографий и учебных пособий
Опыт работы 12 лет
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