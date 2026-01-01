Тьютор
Роза Аликишиева
Достижения
Окончила ДГУ по специальности «Лингвист и преподаватель французского и английского языков»
Преподавала французский и английский языки в ДГПУ
Преподавала в лицее РЛИ ЦОД, многопрофильном лицее №39, школе «Сафинат»
Преподавала французский и английский языки в «Доме Знаний»
Стаж работы в университете — 12 лет
Стаж работы в школе — 10 лет
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
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