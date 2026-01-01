Окончила ДГУ по специальности «Лингвист и преподаватель французского и английского языков»

Преподавала французский и английский языки в ДГПУ

Преподавала в лицее РЛИ ЦОД, многопрофильном лицее №39, школе «Сафинат»

Преподавала французский и английский языки в «Доме Знаний»

Стаж работы в университете — 12 лет

Стаж работы в школе — 10 лет