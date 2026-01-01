Английский язык
Саида Ибрагимова
Преподаватель английского языка с международным опытом работы в США. Автор методических пособий, помогает ученикам освоить язык на высоком уровне и подготовиться к международным экзаменам.
Достижения
Стаж работы 11 лет
Автор пособий по методике преподавания и стилистики английского языка
Опыт международного общения
Работала 2 года в США, штат Пенсильвания
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