Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
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Саида Ибрагимова

Преподаватель английского языка с международным опытом работы в США. Автор методических пособий, помогает ученикам освоить язык на высоком уровне и подготовиться к международным экзаменам.

Саида Ибрагимова - Английский язык, Преподаватель английского языка с международным опытом работы в США.

Достижения

Стаж работы 11 лет
Автор пособий по методике преподавания и стилистики английского языка
Опыт международного общения
Работала 2 года в США, штат Пенсильвания
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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