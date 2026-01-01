Изобразительное искусство
Сергей Ивахненко
Заслуженный педагог с 42-летним стажем работы. Развивает творческие способности учеников, помогает им раскрыть художественный потенциал и сформировать эстетический вкус.
Достижения
Почетный работник Просвещения и образования РФ
Высшая квалификационная категория
Опыт работы 42 года
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