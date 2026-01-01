Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Изобразительное искусство иконкаИзобразительное искусство

Сергей Ивахненко

Заслуженный педагог с 42-летним стажем работы. Развивает творческие способности учеников, помогает им раскрыть художественный потенциал и сформировать эстетический вкус.

Сергей Ивахненко - Изобразительное искусство, Заслуженный педагог с 42-летним стажем работы.

Достижения

Почетный работник Просвещения и образования РФ
Высшая квалификационная категория
Опыт работы 42 года
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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Лицензия на образовательную деятельность
Декоративный элемент
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