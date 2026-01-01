Физическая культура
Светлана Кузнецова
Преподаватель физической культуры и спорта с высшим образованием. Организатор физкультурно-оздоровительных мероприятий, окончила колледж с красным дипломом.
Достижения
Окончила Московский государственный университет спорта и туризма
Окончила колледж с красным дипломом по специальности «Учитель физической культуры и спорта»
Организатор физкультурно-оздоровительных мероприятий
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