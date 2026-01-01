Физика
Тагирбек Асланов
Кандидат технических наук с богатым опытом преподавания и научной деятельности. Умеет объяснить сложные физические явления простым языком, вдохновляет учеников на изучение точных наук.
Достижения
Кандидат технических наук
Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
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