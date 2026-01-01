Дом Знаний
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Тагирбек Асланов

Кандидат технических наук с богатым опытом преподавания и научной деятельности. Умеет объяснить сложные физические явления простым языком, вдохновляет учеников на изучение точных наук.

Тагирбек Асланов - Физика, Кандидат технических наук с богатым опытом преподавания и научной деятельности.

Достижения

Кандидат технических наук
Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
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«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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