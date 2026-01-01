Не просто учителя, а лидеры и наставникиОткрытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
Светлана ТемченкоУчитель русского языка и литературы
- •Окончила филологический факультет ДГУ
- •Занимается подготовкой выпускников к ОГЭ/ЕГЭ
- •Опыт университетской работы — 18 лет
- •Опыт работы репетитором — 25 лет
Тагирбек АслановПреподаватель физики
Преподаватель высшей категории
- •Кандидат технических наук
- •Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
- •Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
- •Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей ИвахненкоПреподаватель изобразительного искусства
Преподаватель высшей категории
- •Почетный работник Просвещения и образования РФ
- •Высшая квалификационная категория
- •Опыт работы 42 года
Елена ПайгусоваПреподаватель географии
Преподаватель высшей категории
- •Высшая квалификационная категория
- •Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
- •Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
- •Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам