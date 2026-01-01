Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Не просто учителя, а лидеры и наставники

Открытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
Светлана Темченко
Светлана ТемченкоУчитель русского языка и литературы
  • Окончила филологический факультет ДГУ
  • Занимается подготовкой выпускников к ОГЭ/ЕГЭ
  • Опыт университетской работы — 18 лет
  • Опыт работы репетитором — 25 лет
Тагирбек Асланов
Тагирбек АслановПреподаватель физики
Преподаватель высшей категории
  • Кандидат технических наук
  • Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
  • Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
  • Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей Ивахненко
Сергей ИвахненкоПреподаватель изобразительного искусства
Преподаватель высшей категории
  • Почетный работник Просвещения и образования РФ
  • Высшая квалификационная категория
  • Опыт работы 42 года
Елена Пайгусова
Елена ПайгусоваПреподаватель географии
Преподаватель высшей категории
  • Высшая квалификационная категория
  • Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
  • Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
  • Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам