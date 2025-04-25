Переезд в другую страну – это волнительное и ответственное событие, которое открывает перед человеком новые возможности. Однако, многие задумываются о том, как сохранить привычный ритм жизни и, в частности, продолжить получать российское образование, находясь за рубежом. Этот вопрос актуален для тех, кто переезжает с детьми школьного возраста, а также для студентов, решивших продолжить обучение в России дистанционно.