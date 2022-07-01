27 июня ежегодно празднуется День молодежи России. Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года.

В честь этого дня в Махачкале 26 июня прошел Фестиваль ко Дню молодежи, участие в котором приняли более 15 тысяч человек.

«Дом Знаний» не мог пройти мимо такого мероприятия и совместно с Художественно-графическим факультетом Дагестанского государственного педагогического университета организовал проведение творческих мастер-классов:

- Искусство ручной росписи ткани;

- Мехенди;

- Работа с цветом;

- Фейс-арт;

- Роспись по стеклу.

Участники мастер-класса с помощью учителей «Дома Знаний» на шоперах и стекле воссоздавали интересные композиции и смогли воплотить в на материалах всё задуманное