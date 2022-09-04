Как вернуться в учебный режим?

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Начало учебного года всегда вызывает смешанные чувства волнения и радости.Как говорится, лето — это маленькая жизнь, которой свойственно очень внезапно заканчиваться. И не важно, ученик вы, отправляется ли в школу ваш ребенок, или, может быть, именно вам несут букеты цветов 1 сентября. Всё это — стресс, который, приносит массу переживаний. Чтобы немного упростить жизнь всем ученикам и их родителям, мы собрали для вас несколько рекомендаций, которые помогут плавно войти в учёбу и не потерять энтузиазм до первых длинных каникул.Ничто не помогает лучше сконцентрироваться на учебе, чем четкий и ясный план действий. Начиная с того, что купить в первую неделю, заканчивая расписанием уроков и лекций — всё это лучше прописывать или вносить в электронном формате в ежедневник. В школе нас активно призывали вести дневник, который, как водится, мы начинали заполнять, когда сердилась классная руководительница. Кажется, что мы очень зря пренебрегали такой замечательной опцией научиться синхронизировать свои задачи и дела.Сейчас ученики и студенты делятся на две категории: кому-то привычнее приобрести красивый ежедневник-дневник, а кому-то — заносить информацию в заметки в телефон или другой личный гаджет. И не говорите, что есть еще одна группа тех, кто все запоминает, — не верим, что-то точно забудется. К какой бы группе вы ни относились, привить своему ребенку навык ведения личного ежедневника крайне необходимо. Особенно на первых этапах учебы. На своем примере можно показать, как удобно заносить планы на неделю в приложение в телефоне или ПК, которые удобно брать с собой в школу, университет или на учебные курсы.Как ни странно, но это тоже следует сделать перед началом учебного года. Сейчас ваш шкаф наполнен летними вещами, но очень скоро они потеряют актуальность. Отправляясь на пары или собирая на учебу ребёнка, вы будете злиться, что вместо рубашек и брюк вы постоянно натыкаетесь на плавки, футболки с любимыми героями сына или сарафаны дочки. Чтобы упростить утренние сборы, отведите час на пересортировку вещей, уберите летние на верхние полки, а на видное место повесьте межсезонные комплекты, которые будут всегда перед глазами. Также это поможет избежать лишних трат, когда вы будете планировать покупки к школе, и вы вряд ли возьмете очередную водолазку, если обнаружите еще шесть в шкафу.Не имеет значения, в первый класс вы отдаете ребенка или сами отправляетесь учиться чему-то новому, входить в новое нужно постепенно. Лучше всего не заполнять расписание так, что после всех пар, уроков в списке на день стоят репетиторы по нескольким предметам, а затем еще спортивная секция. Вводите нагрузку медленно, раз за разом добавляя новую активность, если поймете, что ребёнок справляется с заданным темпом. Что касается взрослых студентов, то вам совет точно такой же: не бросайтесь в холодную воду сразу, забивая свой график так, что некогда просто поужинать с друзьями или посмотреть любимый сериал. Только дозируя нагрузку, вы сможете набирать обороты стабильно, чтобы пробежать весь учебный марафон, который ждет впереди.Помните, что, если с первого дня у вас не самый высокий балл или вам сложно даётся материал, это нормально. Процесс адаптации будет занимать какое-то время, а новая информация действительно усваивается не очень оперативно. Когда мы видим плохую оценку, мы расстраиваемся и мотивация медленно сходит на нет. Старайтесь не ругать себя или ребенка за плохую оценку, лучше вновь пройти материал вместе или задать дополнительные вопросы учитель, чтобы разобраться в теме. Если сложная задача будет проработана снова, то оценка, разумеется, тоже повысится.Любая оценка — это всего лишь оценка, которая не имеет ничего общего с самим человеком. Ее можно исправить, улучшить, а для этого всегда важен градус оптимизма, поддержки и тепла.Если этим летом вы открыли для себя большой теннис, бокс или вашему ребенку понравилась верховая езда, то начало учебного года не повод исключить новое увлечение из планов на неделю. Внедрить в учебное расписание любимое хобби просто необходимо, чтобы переключать внимание.Если за лето нового хобби не появилось, то можно разнообразить путь до школы или другого места учебы физической активностью, которая позволит отвлекаться и снижать степень стресса. Если учебное заведение находится в нескольких километрах от дома, то провожать ребенка в школу можно, например, на электросамокатах. Такая совместная утренняя прогулка поможет снизить тревожность, например, перед сложной контрольной и сплотит вас, создав более доверительные отношения в семье.Если вы сами находитесь в роли студента, то небольшая физическая активность утром также пойдет на пользу: йога, растяжка, медитация и дыхательная практика помогут нормализовать работу нервной системы перед активной учебой. Даже воспользоваться лестницей вместо лифта будет неплохой зарядкой утром, которая поможет войти в учебный процесс эффективнее.Еще один действенный способ, который поможет как первоклассникам, так и взрослым студентам, — опережать программу. Речь не о том, что нужно выучить несколько параграфов вперед и знать ответы на каверзные вопросы учителя. Для начала стоит ознакомиться с учебным планом и детально рассмотреть темы, которые вызывают самое большое непонимание. Таким образом, когда новое понятие будет разбираться предметно вместе с преподавателем, у вас или вашего ребенка будет небольшая база знаний по этому вопросу, что позволит понять новую информацию эффективнее, а также оперативно задавать необходимые вопросы по теме.Любое начало всегда ассоциируется с праздником. Маленькие радости и подарки мотивируют учиться лучше, достигать новых высот и не бояться рисковать. Поэтому не надо себе в них отказывать. Есть много вариантов, как можно порадовать детей, а также себя:Так вы будете предвкушать радостное событие и стресс от учебы сможет медленно сойти на нет.Оно не только станет наградой за успешное начало года, но и снизит уровень тревожности.Мы все допускаем ошибки, невозможно быть идеальным во всем.И не нужно стесняться просить о помощи, а также предлагать ее ребенку. Если вам кажется, что вы становитесь слишком навязчивыми и на все предложения помочь вам отвечают отказом, то не надо включать агрессию, лучше изменить подход. Если вы чувствуете, что вашего опыта недостаточно, чтобы помочь с каким-то уроком, то обязательно предложите вариант дополнительно разобрать тему с репетитором или учителем, чтобы непонятная тема не начала тянуть за собой другие, что в конечном счёте превратится в огромный ком.Также важно помнить, что есть люди, которые проходят такой же опыт, и не стоит бояться обратиться за помощью к ним. Если вы, например, поступили в университет, то всегда можно написать старшекурсникам, чтобы узнать важные детали процесса обучения. Очень жаль, что обращаться за помощью мы начинаем не заранее, а когда это уже становится последним вариантом решения проблемы. Меняем подход!