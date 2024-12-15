Зима с ее долгими вечерами, морозами, вьюгами и оттепелями больше других времен года располагает к чтению. Для этого занятия есть не только идеально подходящее настроение, но и свободное время.

Хорошая подборка книг на зиму наполнит вечера новогодних каникул настоящим волшебством. Повести, рассказы и романы самых разных жанров станут источником хорошего настроения, помогут отдохнуть и обогатить свой внутренний мир.

Однажды темной зимней ночью...