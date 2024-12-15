Зима с ее долгими вечерами, морозами, вьюгами и оттепелями больше других времен года располагает к чтению. Для этого занятия есть не только идеально подходящее настроение, но и свободное время.
Хорошая подборка книг на зиму наполнит вечера новогодних каникул настоящим волшебством. Повести, рассказы и романы самых разных жанров станут источником хорошего настроения, помогут отдохнуть и обогатить свой внутренний мир.
Однажды темной зимней ночью...
Прекрасно изданный сборник мистических историй — идеально подходящее чтение для зимних вечеров, особенно во время святок. В книге 8 рассказов. Это число выбрано не случайно. Оно символизирует восстановление, начало новой жизни.
Ранние сумерки, таинственно мерцающий в свете уличных фонарей снег, пушистый иней, промозглая слякоть оттепели — зимняя природа сама по себе полна мистики. Атмосферу колдовства и жути можно сгустить еще сильнее, взяв эту подборку бестселлеров, рассказывающих о загадочных и сверхъестественных событиях. Находясь под защитой уютного пледа, читателям будет очень интересно разгадывать мрачные потусторонние тайны.
Зимняя история
Сказку о приключениях мышек, живущих на Ежевичной поляне, английская писательница и иллюстратор Джилл Барклем создала почти полвека тому назад. Поэтому «Зимняя история» имеет полное право называться старинной историей. Это одна из лучших книг для зимы.
Каждая страница этой книги искрится зимней магией. Автор настолько точно передает ощущение бодрящего морозного воздуха и скрип свежевыпавшего снега под ногами, что читателю кажется, будто он сам гуляет в заснеженном лесу.
Глубокие снежные сугробы накрывают мышиный городок. Мышки не унывают и устраивают Снежный бал. Сюжет, казалось бы, незатейливый и совершенно детский. Но история написана очень живо, поэтому нравится не только малышам, но и подросткам и взрослым. Переводчице Ольге Мяэотс удалось передать всю красоту языка этой волшебной сказки.
Зима белого кролика
С хорошей книгой уютный зимний вечер во время новогодних каникул станет еще уютнее. Сказка Юлии Симбирской о смешных приключениях кролика Лапина с первых же страниц окружает читателей зимней романтикой. Поклонникам творчества Юлии обаятельный Лапин уже знаком по целой серии сказок и чудесных иллюстраций, нарисованных художницей Машей Судовых.
Читатели с неослабевающим интересом будут следить за милыми и веселыми приключениями Лапина и его друзей. Книга буквально источает дружеское тепло и доброту. Читатель погружается в безмятежный мир покрытой глубоким снегом Клеверной долины, где все соседи дружат друг с другом.
При всей своей простоте и незатейливости сюжетов книга о забавных приключениях Лапина несет в себе важные уроки. Это настоящий путеводитель по миру дружбы и взаимопомощи. Кролик и его друзья учат читателей получать удовольствие от простых радостей жизни, заботиться друг о друге, находить счастье в каждой мелочи. Заложенные в книге идеи западают в сердце и убеждают в том, что истинное богатство заключается не в материальных ценностях, а в искренней дружбе.
Господин Зима
Зимнее волшебство начинается с первой же страницы книги из знаменитого цикла «Плоский мир», созданного английским писателем Терри Прачеттом. Герои сказки приветствуют приход зимы колдовским танцем. Наконец-то приходят долгожданные морозы, валит снег, в ночном небе зажигаются россыпи самых ярких звезд. Под снежным покрывалом так уютно, спокойно. Как хочется, чтобы зимняя сказка продолжалась без конца! Но что будет, если такое случится на самом деле?
Именно такая ситуация разворачивается на страницах сказки о юной ведьме Тиффани, в которую влюбился древний дух Зимовей. Он собирается преподнести очаровавшей его ведьме самый лучший с его точки зрения подарок — вечную зиму. Что же теперь будет? Неужели мир погрузится в лютую стужу, а вместо цветов в лесах будут лишь огромные снежинки и затейливые сосульки? Хватит ли у юной ведьмы мужества и мудрости вернуть баланс между временами года?
Русская зима
Зимние сумерки настраивают на философский лад. В разгар праздничной новогодней суеты многие люди испытывают потребность поразмышлять о жизни и попытаться найти ответы на важные вопросы. В такие моменты хорошими помощниками становятся мудрые книги, исследующие сложные взаимоотношения между людьми.
Две повести Романа Сенчина объединились в очень хорошую книгу — «Русская зима». Это серьезное произведение, не для малышей. Его будет интересно почитать старшеклассникам и родителям. Обе повести посвящены переживаниям героев, столкнувшихся с тяжелым кризисом среднего возраста. Погоня за карьерой и популярностью не оставляют им ни сил, ни времени для настоящей жизни. Герои должны сделать нелегкий выбор и решить, чего же им на самом деле хочется и как этого достичь.
Рождественские истории
Традиция чтения рождественских историй, сидя под сияющей огнями елкой, насчитывает не одну сотню лет. Многие прославленные писатели создавали небольшие повести и рассказы специально к Рождеству. Особую известность подобные книги приобрели благодаря работам английского писателя Чарльза Диккенса.
Сборник «Рождественские истории» предлагает читателям лучшие образцы жанра «святочный рассказ». В книгу включены произведения Диккенса, Гофмана, Мопассана, Макдональда и других авторов. «Истории» мастерски передают атмосферу праздника и показывают, как важно делиться душевной теплотой с окружающими людьми.
Книга красиво оформлена и может стать чудесным подарком друзьям или близким.
Куриный бульон для души: дух Рождества
Ощущение уютного праздника и добрых чудес не покидает читателей ни на минуту. Эта книга представляет собой сборник рождественских рассказов. Она входит в знаменитую серию «Куриный бульон для души», которая выпускается уже более 30 лет.
Издатели «Куриного бульона» собирают реальные необыкновенные истории, которые не только интересны, но и укрепляют взаимопонимание между людьми, призывают изменить мир к лучшему. Миссия «Бульонов» — делиться с читателями счастьем, вдохновлять их на новые личные достижения.
Скоро пойдет снег
Медитативная элегия лауреата литературной премии Novel Prize Джессики Ау предлагает поразмыслить о любви и о внутреннем мире человека. Также читатели ощутят атмосферу настоящего осеннего Токио с его тайфунными дождями, после которых выглядывает яркое солнце.
Зимняя роза
Тем, кто любит историческую любовную прозу и ищет, что почитать зимой из этого жанра, следует обратить внимание на роман «Зимняя роза» Дженнифер Доннелли. Это вторая часть знаменитой трилогии, но ее можно читать как самостоятельное произведение. Скорей всего, после знакомства с «Зимней розой» вам захочется прочитать «Чайную» и «Дикую» розы.
В романе очень точно описана мрачная атмосфера Лондона начала ХХ века, с его резкими контрастами аристократической роскоши и беспросветной нищеты.
Одинокое путешествие накануне зимы
Рассказы Виктора Ремизова — это целые миры, наполненные жизнью, чувствами и событиями. В них тщательно прописана каждая деталь, персонажи наделены яркими характерами.
Описания природы занимают одно из центральных мест. Писатель мастерски владеет словом, поэтому природа предстает перед читателем не просто декорацией, а полноценным участником сюжета.
Малая проза Ремизова предлагает читателям задуматься над очень важными вопросами, такими как отношение к жизни, одиночеству, будущему. Через призму переживаний героев рассказов можно попытаться найти собственные ответы на эти сложные вопросы.
Заключение
Зима — это особое время года. Зимой приходит самый любимый всеми праздник — Новый год, а вместе с ним и длинные каникулы. Это период радостных волнений, вечеринок, фейерверков и танцев.
Подготовка к празднованию и сам праздник могут вызывать усталость и даже стресс. И тут «зимние» книги становятся настоящими спасителями. Читатели получают возможность уединиться, спокойно отдохнуть, но не терять связь с праздником. Веселые и грустные, мудрые и наивные, сказочные и реалистичные — они усиливают праздничную атмосферу, окутывают читателя уютом, помогают расслабиться и набраться сил.
Если вам удалось собрать хорошую подборку книг, то зимний вечер обязательно будет удачным, спокойным и счастливым при любой погоде. Вчитываясь в сюжет интересного романа, сказки или триллера, вы будете наслаждаться каждой минутой зимнего ненастья.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается