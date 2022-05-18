Во сколько лет пора начинать готовиться к школе?

Готовность к школе определяется по множеству показателей, включающих в себя и психологическое, и физиологическое развитие. Когда ребенок приходит в первый класс, желательно, чтобы он уже обладал определенным набором сформированных навыков, минимальной базой знаний. В противном случае адаптация и успеваемость на первых этапах школьной жизни будут даваться ученику сложнее.

Многие родители начинают адаптировать ребенка к школьному процессу задолго до сентября. Дошкольник целый год (а порой и несколько лет) посещает подготовительный класс, ходит в кружки раннего развития, учится читать, считать и писать заблаговременно. Специалисты расходятся во мнении, насколько это все полезно и необходимо для ребенка, однако окончательное решение все же всегда принимает родитель.

Весь дошкольный период ребенок развивался естественным образом, посещая детский сад и занимаясь дополнительно лишь с родными. В этом случае подготовительному этапу следует уделить особое внимание. Летний период — самое подходящее время для того, чтобы подтянуть необходимые навыки, подготовить ребенка (да и себя тоже) к новой ступеньке — учебе.

Что необходимо учесть при подготовке ребенка к поступлению в первый класс? Какие факторы влияют на общую готовность к школе?

Режим дня

Умеет ли ваш ребенок просыпаться по будильнику? Сколько времени занимает его подъем и сборы в сад? В какое время он обычно ложится спать? Насколько организован его день? Многие проблемы, которые вы найдете при ответе на эти вопросы, можно решить за три летних месяца. Режим дня — полезная привычка, воспитывающая в ребенке организованность и дисциплинированность. Ей непременно стоит уделить внимание накануне поступления в первый класс.

Самостоятельность

Основные навыки самообслуживания обязательно должны быть сформированы уже в старшем дошкольном возрасте. Ребёнок сам чистит зубы и умывается, заправляет постель, может выбрать одежду по погоде, чистит и моет свою обувь, убирает игрушки и другие свои вещи на места, помогает маме с уборкой и готовкой, может сам приготовить себе простой бутерброд или помыть фрукт. Чем больше различных функций может выполнять дошкольник самостоятельно, тем проще ему (и, конечно, вам) будет в школе с самого начала. Постарайтесь восполнить все пробелы в вопросах самообслуживания ребенка за лето.

Мотивация к обучению

Как правило, будущие первоклассники очень хотят в школу и гордятся своим новым статусом. Для них это серьезный шаг во взрослую жизнь, а дети часто мечтают поскорее стать взрослыми. Малыши от природы любознательны, им интересно узнавать новое, исследовать мир. Важно заинтересовать ребенка не просто школой как новой ступенькой, но и как огромной возможностью для познания. Что изменится в его жизни, когда он научится читать, писать, решать задачки? Какие двери откроются для него, если он полюбит книги, познакомится с законами физики и геометрией? Формирование мотивации к обучению — сложный и длительный процесс. Этим занимаются воспитатели в детском саду, а затем учителя в младшей школе. Однако родители могут помочь ребенку прийти в школу с готовностью учиться, открытым новым знаниям — а это огромный и важный шаг на пути к успеху.

Развитие мелкой моторики

Ваш ребенок уже научился вырезать ножницами мелкие фигурки? У него получается раскрасить рисунок, не выходя фломастером за линии? Он обводит картинки по штриховым линиям, проходит пальчиком лабиринты, может нарисовать прямую линию? Всё это необходимо для того, чтобы легко и быстро научиться писать красиво. Уделите немного внимания таким упражнениям, если в этом есть необходимость.

Усидчивость.

Одна из самых распространенных проблем первого класса: ребенок приходит учиться, но он совершенно не готов сидеть подолгу за партой и слушать учителя. Первоклассникам и даже второклассникам очень сложно научиться быть внимательным, сосредоточенным, особенно если над этим никогда не работали дома. Если ваш малыш активен, непоседлив, легко отвлекается и не желает долго сидеть над книгой — признак его неготовности к школе. Эти навыки формируются с возрастом, их можно и нужно тренировать.

Уверенность в себе.

Робкие, стеснительные и неуверенные дети сложнее адаптируются и вливаются в учебный процесс. Помогите ребенку почувствовать свою уникальность, свой потенциал. Говорите с ним, поручайте ответственные задачи, чаще хвалите и не акцентируйте внимание на неудачах. Регулярно подбадривайте будущего школьника фразами “ты справишься”, “я верю в тебя”. Постепенно он научится делать то же самое без вашего участия, с помощью внутреннего голоса.

Умение общаться

Коммуникативные навыки играют важнейшую роль в жизни человека. Начинать развивать их необходимо, когда малыш становится активным участником общественной деятельности: идет в детский сад, гуляет на детских площадках, посещает секции и кружки. Уделите особое внимание в летний период правилам вежливости, речевым навыкам, умению ребенка точно выразить свою мысль, задать правильный вопрос и тактично отказать, это тоже важно.

Интеллектуальное развитие

Разумеется, развивать память, мышление, воображение правильно и полезно в любом возрасте. Если ваш ребенок по разным причинам не посещает дополнительные занятия, их легко можно организовать дома. Для этого разработано множество специальных обучающих пособий и развивающих игр.

Эмоциональный интеллект

Ваш ребенок умеет прощать обиды? Как он переживает поражение в игре? Сколько времени ему нужно, чтобы прошла злость или печаль? От умения управлять своими эмоциями, контролировать свое настроение зависит многое, в том числе и качество учебной деятельности. Терапевтические сказки, беседы по душам и специальные упражнения помогут малышам быстрее научиться дружить со своими эмоциями.

Понимание социальных норм и правил поведения

В любом коллективе, будь то семья или школа, существуют определенные правила взаимодействия, границы дозволенного. Ребенок с самого начала должен быть готов к этому, понимать свои обязанности и ответственность за проступки. За лето расскажите будущему школьнику, что такое школа, как она устроена, что в ней особенного по сравнению с детским садом. Обсудите с ребенком, как нужно вести себя на уроках, что можно делать на переменках, а чего совсем делать не стоит. Изучив учебный процесс в теории, первокласснику будет гораздо проще справиться с адаптацией на практике.

Подготовка к школе — серьезный этап для малыша на пути к роли ученика. Однако важно заниматься с ребенком спокойно и ненавязчиво. Не стоит пытаться ухватить все и требовать от дошкольника больше, чем он способен усвоить.

Навыки не формируются за день, необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Помогайте своему чаду стремиться, работать над собой и развиваться, но не тревожьтесь, если какие-то качества так и не удалось сформировать. Относитесь к детям с терпением и пониманием, поддерживайте и помогайте им. Самое важное для них — ваше участие, ваше внимание и ваша любовь!



