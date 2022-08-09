Месяц до школы. Что делать?

Возвращаться к учёбе после летних каникул трудно не только родителям, но и детям.
Снова нужно будет рано вставать, много и вовремя делать, выучить новое расписание и приготовиться впитывать знания! Впереди целый месяц — достаточно времени, чтобы настроиться на учёбу.
Рассказываем, как подготовиться к школе и ни о чём не забыть!
Помогите ребёнку расставить учебники, тетради и канцелярию на полках, чтобы он знал, где и что у него лежит.
Если ни вы, ни ребёнок не помните точное задание, не стесняйтесь спросить у других родителей в чате или написать учителю. За месяц можно многое успеть прочитать или прослушать в формате аудио — лучше поздно, чем никогда.
Помимо этого хотя бы 5-10 минут в день давайте школьнику выполнять посильные задания с опорой на текст: ребусы, загадки, кроссворды.
Примеры таких игр: «Квартеты: великие географические открытия», «Турбосчёт», «Таймлайн: история России». Играйте всей семьей, приглашайте друзей или отправляйтесь в клуб настольных игр!
Для этого стоит взять задания Всероссийской проверочной работы по русскому языку или литературе за предыдущий класс.
Достаточно выполнять одно задание в день, чтобы школьник постепенно привык писать и поспевал в школе.
Совет посчитать до десяти, если ребёнок расстроен или зол, не сработает без тренировки.
В зависимости от темперамента и других особенностей нервной системы, людям подходят разные приёмы для успокоения.
Будет лучше приступать к школьным занятиям, когда ребёнок уже познакомился с тренером и немного освоился в коллективе.
Другой важный фактор эмоциональной стабильности — занятия творчеством. Не обязательно отдавать ребёнка в музыкальную или художественную школу.
Творить можно и дома наедине с собой: рисовать, лепить, готовить, шить, играть на гитаре.
Помогите ребёнку найти то, что его действительно увлечёт, чем он сможет заниматься каждый день хотя бы полчаса, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции.
Снова нужно будет рано вставать, много и вовремя делать, выучить новое расписание и приготовиться впитывать знания! Впереди целый месяц — достаточно времени, чтобы настроиться на учёбу.
Рассказываем, как подготовиться к школе и ни о чём не забыть!
1. Завершите начатое.
- Детская комната
- Школьная форма и принадлежности
Помогите ребёнку расставить учебники, тетради и канцелярию на полках, чтобы он знал, где и что у него лежит.
- Задания на лето
Если ни вы, ни ребёнок не помните точное задание, не стесняйтесь спросить у других родителей в чате или написать учителю. За месяц можно многое успеть прочитать или прослушать в формате аудио — лучше поздно, чем никогда.
2. Настройтесь на умственный труд.
- Читайте
Помимо этого хотя бы 5-10 минут в день давайте школьнику выполнять посильные задания с опорой на текст: ребусы, загадки, кроссворды.
- Играйте
Примеры таких игр: «Квартеты: великие географические открытия», «Турбосчёт», «Таймлайн: история России». Играйте всей семьей, приглашайте друзей или отправляйтесь в клуб настольных игр!
- Пишите
Для этого стоит взять задания Всероссийской проверочной работы по русскому языку или литературе за предыдущий класс.
Достаточно выполнять одно задание в день, чтобы школьник постепенно привык писать и поспевал в школе.
3. Научитесь отдыхать.
- Тренируйте расслабление
Совет посчитать до десяти, если ребёнок расстроен или зол, не сработает без тренировки.
В зависимости от темперамента и других особенностей нервной системы, людям подходят разные приёмы для успокоения.
- Сделайте спорт и творчество привычкой
Будет лучше приступать к школьным занятиям, когда ребёнок уже познакомился с тренером и немного освоился в коллективе.
Другой важный фактор эмоциональной стабильности — занятия творчеством. Не обязательно отдавать ребёнка в музыкальную или художественную школу.
Творить можно и дома наедине с собой: рисовать, лепить, готовить, шить, играть на гитаре.
Помогите ребёнку найти то, что его действительно увлечёт, чем он сможет заниматься каждый день хотя бы полчаса, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается