Итоговое собеседование для учащихся 9 класса является условием допуска к участию в ОГЭ, и состоится оно 9 февраля 2023 года.

Если ученик получает «незачёт», у него есть возможность пересдать экзамен в резервные даты весной.

В 2023 году итоговое собеседование пройдёт 8 февраля. Также предусмотрены дополнительные (резервные) сроки — 15 марта и 15 мая.

В итоговом собеседовании по русскому языку четыре задания с развёрнутым ответом:— чтение вслух текста научно-публицистического стиля.— подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации.— тематическое монологическое высказывание.— участие в диалоге.За собеседование ставят «зачёт» или «незачёт», максимальное количество баллов — 20. Для получения «зачёта» достаточно набрать 10 баллов. При этом не имеет значения, за выполнение каких заданий вы их получите. Вы пройдёте собеседование, даже если не сделаете одно или два задания, но наберёте 10 баллов на остальных.В первом задании нужно прочесть текст объемом 160–200 слов. Все тексты на экзамене посвящены выдающимся деятелям науки, техники, культуры, искусства, спорта и другим. На подготовку к чтению даётся две минуты.За эти две минуты прочитайте текст про себя, при этом обратите внимание на:· имена, фамилии, отчества людей;· незнакомые или сложные слова;· географические названия;· термины и понятия;· слова с проставленными ударениями;· формы числительных.Во время чтения запоминайте главные мысли,. Это поможет подготовиться ко второму заданию.Это главные слова в предложении, в которых заключен его смысл. Например:· Грамматическая основа или один из главных членов;· Слова, называющие персонажей, основные понятия, явления, предметы или действия;· Даты, числа;· Собственные наименования;· Термины.Все незнакомые или сложные слова перечитайте несколько раз и убедитесь, что правильно ставите ударение.При чтении чис лительных обратите внимание на правила склонения, за ошибку в форме числительного тоже снимают один балл. ‍‍При чтении оценивается интонация и темп. Интонация должна совпадать с пунктуацией. К концу повествовательного предложения голос понижается. В вопросительных предложениях голос повышается на вопросительном слове, а к концу предложения снижается. В восклицательных предложениях к концу голос повышается. Делайте небольшие паузы на месте точек и запятых. Темп чтения должен быть средним. Не нужно торопиться и проглатывать слова или читать слишком медленно. Произносите предложения неторопливо, спокойно и уверенно.За чтение можно получить максимум

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