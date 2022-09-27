Учим ребенка сохранять порядок и поддерживать чистоту

Каждый родитель сталкивается с такими проблемами, как упорное нежелание ребенка убирать за собой игрушки. Попытки уговорить или заставить ребенка поддерживать порядок и соблюдать режим дня порой заканчиваются криком и слезами, так что и родители, и дети чувствуют себя не лучшим образом.
Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут родителям справиться с детским упрямством, не повышая при этом голос. Но помните, что сильно увлекаться подобными методами не стоит: это все-таки своего рода манипуляция. Используйте их время от времени и только в тех ситуациях, когда это на самом деле необходимо.
Примерно к 2 годам детки начинают активно подражать взрослым во всем, в том числе и в уборке квартиры. Ни в коем случае нельзя отталкивать малыша в его желании. Понятно, что он еще неловок и неуклюж, за ним придется все переделывать. Но получая постоянные отказы, малыш быстро утратит интерес не только к уборке, но и вообще к любой помощи взрослым.
Итак, важно всегда принимать помощь крохи, разделяя с ним домашние хлопоты. Так у малыша постепенно сложится представление о необходимости выполнения домашних дел и о том, что это – важная часть уклада жизни в семье.
При этом необходимо всегда показывать малышу, что все действия в доме заканчиваются уборкой:
Никогда не убирайтесь сами в детской, не дождавшись нужной реакции крохи. Увидев хоть раз, что можно «не напрягаться», что за него всё сделают взрослые, он в дальнейшем будет игнорировать ваши просьбы. Зачем наводить порядок, если мама поворчит, а потом всё равно сделает это сама? Можно лишь в игровой форме помогать крохе, говоря, например, что игрушкам уже пора спать. Поддерживайте желание карапуза быть взрослым и самостоятельным: купите ему детские утюги, пылесосы, другие инструменты.
В этом возрасте важно хвалить малышей за помощь маме, говоря, какие они молодцы. Тогда они привыкнут, что убираться – это приятно. Полезно придумывать и рассказывать сказки о чистоте и аккуратности, в которой главный герой – сам ребенок, который побеждает ужасную грязь и помогает маме.
Ну а если он решит, что в одежный шкаф будет складывать коллекцию резиновых игрушек, маме придется тактично объяснить ему, что у этого шкафа другая роль, и предложить другой вариант. Главное на этом этапе – обойтись без конфликтов. Это только отвернет малыша от любого желания убирать за собой (зачем ему лишний стресс?).
Постоянно прививайте своему чаду ощущение, что чистота – это приятно, а грязь – плохо, что в чистой комнате находиться комфортно и уютно, чистая одежда – это красиво и аккуратно. Так он со временем возрасту привыкнет, что порядок – это дело обязательное.
Во время кризиса 3 лет дети часто делают все наоборот. Поэтому важно проявлять всю родительскую мудрость, чтобы не разозлиться и не поднять крик, когда на просьбы убраться он начинает демонстративно всё расшвыривать по комнате, следя за реакцией родителей, испытывая их терпение. У него сейчас не стоит задача сделать им назло и ослушаться. Он проходит процесс становления собственной личности, а это дело весьма сложное для такого возраста. Ему нужны помощь и поддержка, а не крики и упрёки.
Здесь приведены самые действенные советы и рекомендации по приучению детей к порядку. Однако если все усилия родителей не дают вообще никаких результатов, стоит задуматься: возможно, кроха нарочито разводит бардак, чтобы обратить на себя родительское внимание, которым так обделен? Тогда помогут только терпение, забота и любовь.
Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут родителям справиться с детским упрямством, не повышая при этом голос. Но помните, что сильно увлекаться подобными методами не стоит: это все-таки своего рода манипуляция. Используйте их время от времени и только в тех ситуациях, когда это на самом деле необходимо.
Прививаем понятиеПонятно, что в год – полтора от ребенка глупо требовать идеальной чистоты: у него еще плохая координация, низкая произвольность, практически отсутствует понятие чистоты – он может неаккуратно кушать, пачкаться во время игр. Всё это просто не позволит ему наводить в комнате идеальный лоск. В это время он может лишь помогать маме собирать свои игрушки перед сном.
Примерно к 2 годам детки начинают активно подражать взрослым во всем, в том числе и в уборке квартиры. Ни в коем случае нельзя отталкивать малыша в его желании. Понятно, что он еще неловок и неуклюж, за ним придется все переделывать. Но получая постоянные отказы, малыш быстро утратит интерес не только к уборке, но и вообще к любой помощи взрослым.
Итак, важно всегда принимать помощь крохи, разделяя с ним домашние хлопоты. Так у малыша постепенно сложится представление о необходимости выполнения домашних дел и о том, что это – важная часть уклада жизни в семье.
При этом необходимо всегда показывать малышу, что все действия в доме заканчиваются уборкой:
- приготовление пищи;
- прием пищи;
- игры;
- купание;
- папина работа с инструментами (починка игрушек, например);
- мамино рукоделие и т. д.
Никогда не убирайтесь сами в детской, не дождавшись нужной реакции крохи. Увидев хоть раз, что можно «не напрягаться», что за него всё сделают взрослые, он в дальнейшем будет игнорировать ваши просьбы. Зачем наводить порядок, если мама поворчит, а потом всё равно сделает это сама? Можно лишь в игровой форме помогать крохе, говоря, например, что игрушкам уже пора спать. Поддерживайте желание карапуза быть взрослым и самостоятельным: купите ему детские утюги, пылесосы, другие инструменты.
В этом возрасте важно хвалить малышей за помощь маме, говоря, какие они молодцы. Тогда они привыкнут, что убираться – это приятно. Полезно придумывать и рассказывать сказки о чистоте и аккуратности, в которой главный герой – сам ребенок, который побеждает ужасную грязь и помогает маме.
Организуем пространствоДля того чтобы малыш мог сам наводить чистоту, перво-наперво он должен знать, что куда класть. А потому обязательно нужно организовать пространство вокруг него таким образом, чтобы для всего было предназначенное место. То есть игрушки, конструкторы, принадлежности для рисования и творчества, книжки, спортивные снаряды, одежду и обувь нужно раскладывать и развешивать в предназначенные для этого места. А значит, в детской должны быть:
- одежный шкаф;
- стеллажи;
- письменный стол;
- контейнеры, органайзеры, корзины, коробки;
- полки.
Ну а если он решит, что в одежный шкаф будет складывать коллекцию резиновых игрушек, маме придется тактично объяснить ему, что у этого шкафа другая роль, и предложить другой вариант. Главное на этом этапе – обойтись без конфликтов. Это только отвернет малыша от любого желания убирать за собой (зачем ему лишний стресс?).
Постоянно прививайте своему чаду ощущение, что чистота – это приятно, а грязь – плохо, что в чистой комнате находиться комфортно и уютно, чистая одежда – это красиво и аккуратно. Так он со временем возрасту привыкнет, что порядок – это дело обязательное.
Чего делать не стоит?В таком важном деле, как приучение к аккуратности и чистоте, задача родителей не только в том, чтобы делать все правильно, но и в том, чтобы не делать ничего неправильно. Ведь многие наши действия способны вызвать обратную реакцию, сводя на нет все усилия.
Итак, чего делать не нужно?
- Уступать нежеланию малыша убираться, делая всё за него.
Во время кризиса 3 лет дети часто делают все наоборот. Поэтому важно проявлять всю родительскую мудрость, чтобы не разозлиться и не поднять крик, когда на просьбы убраться он начинает демонстративно всё расшвыривать по комнате, следя за реакцией родителей, испытывая их терпение. У него сейчас не стоит задача сделать им назло и ослушаться. Он проходит процесс становления собственной личности, а это дело весьма сложное для такого возраста. Ему нужны помощь и поддержка, а не крики и упрёки.
- Не нужно сравнивать детей внутри одной семьи между собой.
- Наказывать уборкой за проступки или плохие оценки.
- Грозить наказанием за беспорядок (не подойдешь к компьютеру, пока не наведешь идеальной чистоты в своем свинарнике!).
- Читать длинные нотации о бардаке, о том, почему это так плохо.
- Укорять ребенка «свинством».
- Требовать идеального результата.
Здесь приведены самые действенные советы и рекомендации по приучению детей к порядку. Однако если все усилия родителей не дают вообще никаких результатов, стоит задуматься: возможно, кроха нарочито разводит бардак, чтобы обратить на себя родительское внимание, которым так обделен? Тогда помогут только терпение, забота и любовь.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается