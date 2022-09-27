Учим ребенка сохранять порядок и поддерживать чистоту

Прививаем понятие

приготовление пищи;

прием пищи;

игры;

купание;

папина работа с инструментами (починка игрушек, например);

мамино рукоделие и т. д.

Организуем пространство

одежный шкаф;

стеллажи;

письменный стол;

контейнеры, органайзеры, корзины, коробки;

полки.

Чего делать не стоит?

Итак, чего делать не нужно?

Уступать нежеланию малыша убираться, делая всё за него.

Не нужно сравнивать детей внутри одной семьи между собой.

Наказывать уборкой за проступки или плохие оценки.

Грозить наказанием за беспорядок (не подойдешь к компьютеру, пока не наведешь идеальной чистоты в своем свинарнике!).

Читать длинные нотации о бардаке, о том, почему это так плохо.

Укорять ребенка «свинством».

Требовать идеального результата.

Каждый родитель сталкивается с такими проблемами, как упорное нежелание ребенка убирать за собой игрушки. Попытки уговорить или заставить ребенка поддерживать порядок и соблюдать режим дня порой заканчиваются криком и слезами, так что и родители, и дети чувствуют себя не лучшим образом.Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут родителям справиться с детским упрямством, не повышая при этом голос. Но помните, что сильно увлекаться подобными методами не стоит: это все-таки своего рода манипуляция. Используйте их время от времени и только в тех ситуациях, когда это на самом деле необходимо.Понятно, что в год – полтора от ребенка глупо требовать идеальной чистоты: у него еще плохая координация, низкая произвольность, практически отсутствует понятие чистоты – он может неаккуратно кушать, пачкаться во время игр. Всё это просто не позволит ему наводить в комнате идеальный лоск. В это время он может лишь помогать маме собирать свои игрушки перед сном.Примерно к 2 годам детки начинают активно подражать взрослым во всем, в том числе и в уборке квартиры. Ни в коем случае нельзя отталкивать малыша в его желании. Понятно, что он еще неловок и неуклюж, за ним придется все переделывать. Но получая постоянные отказы, малыш быстро утратит интерес не только к уборке, но и вообще к любой помощи взрослым.Итак, важно всегда принимать помощь крохи, разделяя с ним домашние хлопоты. Так у малыша постепенно сложится представление о необходимости выполнения домашних дел и о том, что это – важная часть уклада жизни в семье.При этом необходимо всегда показывать малышу, что все действия в доме заканчиваются уборкой:Пусть малыш помогает маме мыть или чистить овощи, расставлять тарелки к обеду или делать еще что-то вместе с ней. При этом он постепенно будет осознавать, что очистки, крошки на столе, грязная посуда, обрезки, огрызки, стружки и прочий мусор – это именно мусор и грязь, которые всегда нужно убирать. Это не только поможет привить навык уборки, но приучит малыша к дисциплине.Никогда не убирайтесь сами в детской, не дождавшись нужной реакции крохи. Увидев хоть раз, что можно «не напрягаться», что за него всё сделают взрослые, он в дальнейшем будет игнорировать ваши просьбы. Зачем наводить порядок, если мама поворчит, а потом всё равно сделает это сама? Можно лишь в игровой форме помогать крохе, говоря, например, что игрушкам уже пора спать. Поддерживайте желание карапуза быть взрослым и самостоятельным: купите ему детские утюги, пылесосы, другие инструменты.В этом возрасте важно хвалить малышей за помощь маме, говоря, какие они молодцы. Тогда они привыкнут, что убираться – это приятно. Полезно придумывать и рассказывать сказки о чистоте и аккуратности, в которой главный герой – сам ребенок, который побеждает ужасную грязь и помогает маме.Для того чтобы малыш мог сам наводить чистоту, перво-наперво он должен знать, что куда класть. А потому обязательно нужно организовать пространство вокруг него таким образом, чтобы для всего было предназначенное место. То есть игрушки, конструкторы, принадлежности для рисования и творчества, книжки, спортивные снаряды, одежду и обувь нужно раскладывать и развешивать в предназначенные для этого места. А значит, в детской должны быть:И перед тем как приучить ребенка к порядку, для начала вместе с ним нужно установить, где для чего место. Можно наклеить иллюстрирующие стикеры на контейнеры или полки (машинки, кубики, игрушки, карандаши), чтобы ему было легче ориентироваться. Важно, чтобы малыш сам пытался определить, где что ему хранить удобно.Ну а если он решит, что в одежный шкаф будет складывать коллекцию резиновых игрушек, маме придется тактично объяснить ему, что у этого шкафа другая роль, и предложить другой вариант. Главное на этом этапе – обойтись без конфликтов. Это только отвернет малыша от любого желания убирать за собой (зачем ему лишний стресс?).Постоянно прививайте своему чаду ощущение, что чистота – это приятно, а грязь – плохо, что в чистой комнате находиться комфортно и уютно, чистая одежда – это красиво и аккуратно. Так он со временем возрасту привыкнет, что порядок – это дело обязательное.В таком важном деле, как приучение к аккуратности и чистоте, задача родителей не только в том, чтобы делать все правильно, но и в том, чтобы не делать ничего неправильно. Ведь многие наши действия способны вызвать обратную реакцию, сводя на нет все усилия.Повторим, что так он очень быстро поймёт, что это «правило» работает: не сделаю – мама сделает все за меня сама. Это сделает ребенка не только неряхой, но еще и лентяем, эгоистом.Во время кризиса 3 лет дети часто делают все наоборот. Поэтому важно проявлять всю родительскую мудрость, чтобы не разозлиться и не поднять крик, когда на просьбы убраться он начинает демонстративно всё расшвыривать по комнате, следя за реакцией родителей, испытывая их терпение. У него сейчас не стоит задача сделать им назло и ослушаться. Он проходит процесс становления собственной личности, а это дело весьма сложное для такого возраста. Ему нужны помощь и поддержка, а не крики и упрёки.Постоянно укоряя младшего тем, что старший более аккуратный, с него нужно брать пример, а младший – в кого он только такой неряха? Это может не только стать причиной обид и развития комплекса неполноценности, но и привести к постоянным конфронтациям между самими детьми, когда младший будет стараться самоутвердиться и завоевать больше родительского внимания доступными методами (ябедничая, сваливая вину за проступки на старшего, давя на жалость родителей, портя вещи старшего ребенка и т. д.).Такой подход уж точно не будет способствовать правильной мотивации. Любое наказание расценивается именно как наказание, лишение права голоса, ущемление желаний. Если ребёнка обязали «вылизать» весь дом за провинность, это не привьет ему аккуратности (а как раз наоборот), да и от проступков не оградит.Итог будет тем же: ребенок начнет делать назло, тянуть время, вредничать. А затем он просто возненавидит уборку. По такому же принципу дети начинают ненавидеть сон, если их укладывали спать в качестве наказания.Для ребенка гораздо понятнее, когда ему точно указывают на недостаток и ставят конкретную цель: фантики не должны валяться на полу, их место – мусорное ведро.Если он постоянно будет слышать, какой он поросенок, рано или поздно он примет этот ярлык и будет со спокойной совестью вести себя соответственно ему: раз я свинья, значит, мне можно разводить бардак, все свиньи так делают.Это лишь усложняет дело. При этом ребенок либо вовсе станет равнодушным к тому, какая обстановка его окружает, либо превратится в нетерпимого грязененавистника, помешанного на стерильной чистоте.Здесь приведены самые действенные советы и рекомендации по приучению детей к порядку. Однако если все усилия родителей не дают вообще никаких результатов, стоит задуматься: возможно, кроха нарочито разводит бардак, чтобы обратить на себя родительское внимание, которым так обделен? Тогда помогут только терпение, забота и любовь.