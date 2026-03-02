1 апреля — это тот редкий день, когда можно безнаказанно (почти) превратить жизнь близких в комедию положений. В 2026 году День смеха приходится на вторник — идеальный момент для утренних и дневных розыгрышей на работе, дома и в чатах. Ниже — самая большая и актуальная подборка 2026 года: 30 идей, разделённых по степени «злости».

Важное правило хорошего первоапрельского прикола: после розыгрыша обязательно обнять/посмеяться вместе и сказать «С 1 апреля! Люблю тебя». Иначе это уже не шутка, а обида.

Лёгкие и добрые приколы (подходят детям, бабушкам, коллегам)

Наклеить на монитор/ноутбук стикер «Экран треснул» (стикеры легко снимаются).

Заменить сахар в сахарнице на соль (классика, которая никогда не стареет).

Обмотать пищевой плёнкой пульт, мыло, шампунь, зубную пасту, телефон.

Поменять язык телефона/компьютера на суахили или исландский.

Наклеить на дно мышки маленький кусочек скотча — курсор будет «залипать».

Положить в холодильник несколько надувных шариков — при открытии дверцы они вылетят.

Заменить крем в печенье Oreo на белую зубную пасту.

Приклеить на спину стикер «Обними меня, я стесняюсь» и смотреть, как все улыбаются.

Средний уровень (уже чувствуется троллинг)

Налить в бутылку кетчуп и поставить вместо молока/сока.

Обмотать весь рулон туалетной бумаги очень плотно скотчем.

Поставить на телефон будильник на 3:40 утра.

Налить в шампунь немного пищевого красителя (синий/зелёный/розовый).

Обклеить всю клавиатуру прозрачным скотчем (кнопки нажимаются, но очень противно).

Поменять местами правую и левую кнопки мыши в настройках (Windows → Параметры → Устройства → Мышь).

Распечатать объявление «Холодильник сломан, еды больше нет» и приклеить на дверцу.

Налить в бутылку воды немного уксуса и поставить вместо обычной воды.

Сделать фейковое уведомление о выигрыше 1 000 000 ₽ (можно через Canva или Photoshop).

Жёсткие, но всё ещё в рамках дружеского юмора (18+)

Заменить зубную пасту в тюбике на крем для рук (аккуратно выдавить и заправить обратно).

Поменять местами содержимое всех баночек со специями (перец → сахар, соль → корица).

Сделать фейковую посылку от «Почты России» с надписью «Штраф за превышение скорости 750 000 ₽».

Обернуть весь диван/кровать/кресло пищевой плёнкой (очень плотно).

Заменить ванильный сахар на чёрный молотый перец в упаковке.

Наклеить на все тарелки/кружки стикеры «Грязная посуда».

Самые безопасные и милые (для детей и пожилых)

Нарисовать на всех яйцах смешные рожицы и положить обратно.

Сказать бабушке, что «ночью на кухне танцевал медведь».

Положить в тапки много маленьких бумажек «С 1 апреля!».

Приклеить на спину стикер «Поцелуй меня».

Сказать ребёнку, что «сегодня в школе отменили все уроки».

Советы, чтобы 1 апреля прошёл без обид

Не трогайте деньги, документы, технику, которая может сломаться.

Не делайте розыгрыши про здоровье, смерть близких.

После шутки сразу обнимайте и говорите «С 1 апреля! Это была шутка».

Если человек обидчивый — выбирайте самые лёгкие варианты из первой категории.

Лучшее время для розыгрыша — утро 1 апреля (до обеда эффект максимальный).

