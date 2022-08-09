Как хвалить, но при этом не вырастить нарцисса?

Хвалите своих детей, но делайте это так, чтобы ваша похвала соотносилась с действительностью. Умеренно позитивная оценка - «хороший рисунок» - намного полезнее преувеличенно позитивной оценки - «великолепный, гениальный рисунок!».

Не перехваливать, соответственно. Нет ничего плохого в положительной оценке действий вашего ребенка, просто убедитесь, что вы не хвалите его чересчур сильно там, где в этом нет необходимости.

Еще одно отличие нарциссизма от высокой самооценки заключается в том, что дети-нарциссы часто чувствуют свое превосходство над окружающими, обладают довольно низкой эмпатией и не умеют проявлять заботу или беспокойство о других. Дети с высокой самооценкой, напротив, куда больше заинтересованы в персональном росте, нежели чем в том, чтобы быть лучше других.

Хвалите детей за те усилия, которые они прилагают, и за те стратегии, которые они используют, вместо того, чтобы хвалить их только за достижения. Если ребёнок терпит неудачу, обсудите с ним, как этот опыт может стать для него полезным, и в каком случае следует обращаться за помощью.

Принимайте детей любыми — даже когда они терпят поражение. Не используйте критику как оружие, даже когда ваши дети нарушают правила или ведут себя плохо. Показывайте детям, что любите и принимаете их даже тогда, когда они ошибаются или безобразничают.

Не надо гордиться ребенком только тогда, когда он преуспевает в чем-то, и выражать разочарование и досаду после каждой, даже незначительной, неудачи. Дети, чьи родители так себя вели, склонны переоценивать собственные успехи и преувеличивать собственные неудачи во взрослом возрасте.

Часто родители боятся хвалить своих детей, потому что не хотят вырастить их самоуверенными и самовлюбленными.Считается, что детей можно «перехвалить» так, что потом они не смогут адаптироваться к взрослой жизни и будут переоценивать все свои усилия. Современные исследования показывают, что отчасти это правда. Детей очень важно хвалить, но делать это необходимо правильно, чтобы высокая самооценка не оказалась на деле оголтелым нарциссизмом. Рассказываем, как этого избежать.Первое отличие между нарциссами и людьми со здоровой самооценкой заключается в том, что первые живут в мире иллюзий, а вторые — в реальности. Нарциссы склонны значительно переоценивать свои возможности, даже имея на руках объективные данные (например, человек может считать себя гением и уникумом, при этом имея средний показатель интеллекта).Не стоит мотивировать детей «выделяться из толпы» и добиваться победы любой ценой. Не стоит уделять много внимания гонке за популярностью и стремлению собрать больше лайков или одобрения в соцсетях. Не стоит хвалить ребенка исключительно за его победы и достижения, но также не нужно ругать за провалы и неудачи.Дети-нарциссы и взрослые, которые из них вырастают, несмотря на внешнюю самоуверенность, обладают очень хрупким эго, которое сильно страдает от любой критики. Дети со здоровой самооценкой далеко не так уязвимы и способны разделять критику в свой адрес и свои способности, умения и заслуги.Кто бы мог подумать, что для того, чтобы правильно хвалить детей, придется освоить целую науку — но это действительно так. Самооценка и наше отношение к себе и трудностям, возникающим на нашем пути, определяют нашу жизнь и формируются, начиная с раннего детства, именно поэтому важно задумываться об этом уже сейчас.