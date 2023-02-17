Подростки, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; Подростки из неблагополучных, асоциальных семей; Подростки из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке.

АНОО “Дом Знаний” реализует проект "Поколение Z", цикл мероприятий которого направлен на образовательную и психологическую адаптацию молодёжи 14-18 лет, возвращенных из мест боевых действий.К реализации проекта команда школы “Дом Знаний” приступила с ноября 2022 года."Поколение Z" представляет собой комплекс психолого-педагогических мер, направленных на повышение уровня грамотности и вовлечение в здоровую жизнь общества 500 молодых людей - жителей Республики Дагестан, в возрасте от 14 до 18 лет.Комплекс проводимых мер включает в себя следующие мероприятия:1. Обеспечение подопечных техническими условиями для ресоциализации;2. Анализ подопечных. Составление психологического портрета подопечных;3. Проведение индивидуальной образовательной программы;4. Проведение групповой программы социализации для повышения уровня адаптации детей.Основные целевые группы, на которые направлен проект – это молодежь, проживающая на территории Республики Дагестан в возрасте от 14 до 18 лет, соответствующая критериям:• Беженцы, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики;• Подростки, возвращенные из мест проведения боестолкновений на территории Ближнего Востока;• Воспитанники Социально-реабилитационных центров:Главная цель проекта "Поколение Z" - повышение уровня грамотности, социализация и реабилитация перечисленных целевых групп.Цели реализуются посредством проведения психолого-педагогической программы, состоящей из 50 специальных тренингов, 500 индивидуальных и групповых онлайн-занятий с педагогами, дистанционных факультативов по темам профориентации, soft-skills, краеведению, психологии и финансовой грамотности.Окончание проекта планируется в октябре 2023 года.Удачи в реализации полезнейшего проекта и достижения всех поставленных целей!