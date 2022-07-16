Что делать, если ребенок не хочет ходить в секцию или на кружок?

Правильного ответа на этот вопрос не существует. Невозможно предугадать, пойдут ли ребёнку на пользу дальнейшие занятия или обернутся пустой тратой времени и нервов. Тем более нельзя спрогнозировать, оценит ли ребёнок ваше решение в будущем. Предполагаем, что и вы вспомните много случаев, когда уже взрослые дети упрекают родителей, что те позволили им бросить занятия, ровно столько же людей обвинили родителей в обратном.
Так что решение нужно принимать не из расчёта на будущее, а руководствуясь факторами, которые актуальны здесь и сейчас. Прежде всего нужно понять, почему ребёнок решил бросить занятия.
Далеко не всегда школьник может внятно объяснить причину. Обычно в ход идут такие аргументы: надоело, разонравилось, больше неинтересно. Но понять, что стоит за нежеланием ребёнка заниматься, необходимо. Чаще всего он не хочет продолжать занятия из-за целого комплекса причин. Вот лишь несколько из возможных.
Что делать?
Иногда дети теряют интерес, потому что не чувствуют поддержки. Поговорите с ребёнком о его занятиях — что там сейчас происходит? Что изменилось за последнее время? Интересуйтесь успехами ребёнка, предложите продемонстрировать то, чему он научился. Хвалите за новые успехи. Возможно, ваша обратная связь вдохновит ребёнка продолжать заниматься.
Что делать?
Чтобы исключить фактор усталости, лучше принимать окончательное решение не в конце учебного года, а перед началом следующего. Грамотное распределение времени обычно решает проблему учебных завалов — попробуйте научить ребёнка тайм-менеджменту. Но если нагрузка действительно большая, от каких-то занятий всё же стоит отказаться. Какими бы впечатляющими ни были результаты, они не оправдают эмоциональное выгорание ребёнка.
Что делать?
Тот редкий случай, когда ответ более-менее однозначен: постарайтесь убедить ребёнка продолжить. Да, не всё в жизни даётся легко, и это здорово. Ничто так не укрепляет самооценку, не делает нас сильнее и не даёт такого удовлетворения, как достижение цели, ради которой пришлось выложиться на все сто. Чтобы повзрослеть, ребёнку необходим такой опыт.
Но и здесь есть свои нюансы: например, если таланты ребёнка находятся в другой сфере и то, что легко даётся другим детям, для него превращается в мучение. В этом случае, возможно, стоит сменить род деятельности, чтобы разочарование в занятиях не переросло в разочарование в себе.
Что делать?
Всё зависит от сложности ситуации. Если после урегулирования конфликта ребёнок согласится продолжать — всё отлично. Но если вы столкнулись с травлей или неадекватными действиями преподавателя — возможно, ребёнку стоит заниматься в другом месте. Может случиться и так, что теперь занятия будут вызывать у ребёнка слишком неприятные воспоминания — в таком случае заставлять его продолжать будет жестоко.
Что делать?
Какие бы занятия ни посещал ваш ребёнок, он должен понимать, зачем ему это, и получать от них удовольствие. Иначе нужно бросать, потому что это никому не принесёт счастья. Позвольте ребёнку заниматься тем, что нравится ему, даже если вам эти занятия не кажутся чем-то стоящим. Даже если он объективно талантлив в совсем другой сфере — например, восхитительно рисует, но хочет стать боксёром. Он имеет право на собственные мечты и амбиции.
Так что решение нужно принимать не из расчёта на будущее, а руководствуясь факторами, которые актуальны здесь и сейчас. Прежде всего нужно понять, почему ребёнок решил бросить занятия.
Далеко не всегда школьник может внятно объяснить причину. Обычно в ход идут такие аргументы: надоело, разонравилось, больше неинтересно. Но понять, что стоит за нежеланием ребёнка заниматься, необходимо. Чаще всего он не хочет продолжать занятия из-за целого комплекса причин. Вот лишь несколько из возможных.
- Изменились интересы
Что делать?
Иногда дети теряют интерес, потому что не чувствуют поддержки. Поговорите с ребёнком о его занятиях — что там сейчас происходит? Что изменилось за последнее время? Интересуйтесь успехами ребёнка, предложите продемонстрировать то, чему он научился. Хвалите за новые успехи. Возможно, ваша обратная связь вдохновит ребёнка продолжать заниматься.
- Возросла нагрузка
Что делать?
Чтобы исключить фактор усталости, лучше принимать окончательное решение не в конце учебного года, а перед началом следующего. Грамотное распределение времени обычно решает проблему учебных завалов — попробуйте научить ребёнка тайм-менеджменту. Но если нагрузка действительно большая, от каких-то занятий всё же стоит отказаться. Какими бы впечатляющими ни были результаты, они не оправдают эмоциональное выгорание ребёнка.
- Столкнулся с трудностями
Что делать?
Тот редкий случай, когда ответ более-менее однозначен: постарайтесь убедить ребёнка продолжить. Да, не всё в жизни даётся легко, и это здорово. Ничто так не укрепляет самооценку, не делает нас сильнее и не даёт такого удовлетворения, как достижение цели, ради которой пришлось выложиться на все сто. Чтобы повзрослеть, ребёнку необходим такой опыт.
Но и здесь есть свои нюансы: например, если таланты ребёнка находятся в другой сфере и то, что легко даётся другим детям, для него превращается в мучение. В этом случае, возможно, стоит сменить род деятельности, чтобы разочарование в занятиях не переросло в разочарование в себе.
- Возник конфликт
Что делать?
Всё зависит от сложности ситуации. Если после урегулирования конфликта ребёнок согласится продолжать — всё отлично. Но если вы столкнулись с травлей или неадекватными действиями преподавателя — возможно, ребёнку стоит заниматься в другом месте. Может случиться и так, что теперь занятия будут вызывать у ребёнка слишком неприятные воспоминания — в таком случае заставлять его продолжать будет жестоко.
- Чужой выбор
Что делать?
Какие бы занятия ни посещал ваш ребёнок, он должен понимать, зачем ему это, и получать от них удовольствие. Иначе нужно бросать, потому что это никому не принесёт счастья. Позвольте ребёнку заниматься тем, что нравится ему, даже если вам эти занятия не кажутся чем-то стоящим. Даже если он объективно талантлив в совсем другой сфере — например, восхитительно рисует, но хочет стать боксёром. Он имеет право на собственные мечты и амбиции.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается