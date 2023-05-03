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Онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!»

Екатерина Магомедова

1 мин. чтения
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Рособрнадзор проводит третий ежегодный онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!» для помощи выпускникам 2023 года в подготовке к единому госэкзамену. Видео доступны по ссылке:

https://vk.com/video/playlist/-36510627_16

Что нужно знать и уметь для успешной сдачи ЕГЭ по предмету? Как лучше организовать подготовку в оставшееся время? Какими полезными ресурсами можно пользоваться? Как сформировать свою стратегию выполнения экзаменационной работы и эффективно распределить время на экзамене? На эти и другие вопросы ответят учителя школ, выпускники и члены предметных комиссий по разработке экзаменационных материалов.
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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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