Рособрнадзор проводит третий ежегодный онлайн-марафон «ЕГЭ — это про100!» для помощи выпускникам 2023 года в подготовке к единому госэкзамену. Видео доступны по ссылке:Что нужно знать и уметь для успешной сдачи ЕГЭ по предмету? Как лучше организовать подготовку в оставшееся время? Какими полезными ресурсами можно пользоваться? Как сформировать свою стратегию выполнения экзаменационной работы и эффективно распределить время на экзамене? На эти и другие вопросы ответят учителя школ, выпускники и члены предметных комиссий по разработке экзаменационных материалов.