Основной государственный экзамен или ОГЭ — это важный этап аттестации для девятиклассников. От его результатов непосредственно зависит дальнейшее обучение: либо школьник продолжит учебу в школе, либо поступит в колледж/техникум. ОГЭ — это еще и подготовка к будущему ЕГЭ. В сегодняшней статье поговорим о том, будут ли какие-то существенные изменения в основном экзамене после девятого класса, как оцениваются экзаменационные работы, а также будет представлена таблица переводов баллов ОГЭ.

Изменится ли ОГЭ в 2024 году

В этом году государственный экзамен пройдет как обычно. Для получения аттестата нужно обязательно сдать два предмета: русский и математику. Чтобы окончить девятый класс, нужно сдать еще два предмета на выбор. Если планируете поступать в десятый с профильным обучением, выбирайте предметы, соответствующие профилю.

Можно ли не проходить аттестацию

От ОГЭ нельзя «освободиться» полностью — это обязательная аттестация для всех выпускников девятого класса. Однако дети с особенностями здоровья или обучающиеся в спец. учреждениях могут сдавать более легкий вариант — ГВЭ. Правда, придется подтвердить, что школьник имеет для этого права. Достаточно будет получить специальную справку, чтобы ученик смог сдать экзамен по упрощенному варианту. Пропустившим экзамен по уважительной причине предоставляется возможность сдать его в резервные дни.

Что такое итоговое собеседование и как оно оценивается

Итоговое собеседование — обязательная часть ОГЭ в девятом классе. Без успешного его прохождения школьника не допустят к другим экзаменам. На собеседовании в ходе оценивания проверяют не только знание правил, но и умение выражать свои мысли, анализировать текст и применять знания на практике.

В нынешнем году собеседование разделено на две части:

1.Чтение вслух. Обычно ученикам предлагают текст объемом не более двух сотен слов. На подготовку выделяют две минуты. В предлагаемых текстах чаще всего идет речь о выдающихся деятелях в той или иной области, будь то наука или искусство. Нужно не просто пробежать его глазами, а выделить ключевые моменты: имена, сложные слова, географические названия, термины. Читать следует выразительно, как будто рассказываете интересную историю: меняйте интонацию в соответствии со знаками препинания, делайте небольшие паузы. Говорите в среднем темпе, спокойно и уверенно.

2.Пересказ текста. Пересказывать придется тот же самый текст. На подготовку выделяют также две минуты. Чтобы успешно пересказать текст на итоговом собеседовании, нужно подробно передать содержание всех абзацев, не упустив ни одной микротемы. Важно включить в пересказ предложенную цитату, логично связав ее с содержанием. Оценивается точность, уместность цитирования и соблюдение фактологии. Готовьтесь к пересказу заранее, читайте и пересказывайте тексты, чтобы отточить этот навык. За качественный пересказ дают не больше пяти баллов.

Чтобы успешно пройти собеседование, заранее тренируйтесь. Регулярная практика позволит повысить шанс на получение высоких оценок.

Какие баллы ОГЭ

Предмет Максимальный балл Минимальный балл для аттестата Проходной балл ОГЭ для поступления в профильные классы Русский язык 33 15 26 Математика 31 8 Для физико-математического класса — 19 (не менее 7 баллов по геометрии), для естественнонаучного профиля — 18 (не менее 6 баллов по геометрии), для экономического профиля — 18 (не менее 5 баллов по геометрии). Обществознание 37 14 29 Иностранные языки 68 29 55 История 37 11 26 Физика 45 11 32 Химия 40 10 27 Информатика 19 5 14 Биология 48 13 34 География 31 12 23 Литература 46 13 30

Шкала перевода баллов в оценки

Узнать максимально возможный балл по конкретному предмету можно было из таблицы выше. Здесь же будет приведена вся необходимая информация, которая позволит провести параллель между баллами и оценками.

Русский язык

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-14 «3» 15-22 «4» 23-28 Из них не менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1 — ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3» «5» 29-33 Из них не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1-ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4»

Если школьник пройдет аттестацию не меньше, чем на 15 баллов, он сможет получить аттестат. Для того чтобы попасть в профильный класс, нужно сдать экзамен уже на 26 баллов и выше.

История

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-10 «3» 11-20 «4» 21-29 «5» 30-37

Химия

Основной государственный экзамен по химии теперь не просто теория. С 2021 года школьники превращаются в лаборантов прямо на экзамене, проводя настоящий химический опыт и получая за него максимальный первичный балл — 40 (вместе с остальными заданиями).

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-9 «3» 10-20 «4» 21-30 «5» 31-40

Литература

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-15 «3» 16-25 «4» 26-34 «5» 35-42

Математика

Для успешной сдачи аттестации необходимо набрать как минимум 8 баллов, причем хотя бы 2 из них — по геометрии. Максимально же возможный балл — 31.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-7 «3» 8-14 «4» 15-21 «5» 22-31

География

Для успешной сдачи экзамена по этому предмету эксперты советуют детально и заранее изучать физические и административные карты миры и вместо учебников сразу браться за демоварианты.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-11 «3» 12-18 «4» 19-25 «5» 26-31

Иностранные языки

На выбор можно сдавать английский, немецкий, испанский и французский. Экзаменационная работа включает устную и письменную часть. Задания оцениваются по 5 блокам: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, говорение. Важно равномерно готовиться по всем разделам, практиковаться и не бояться ошибок.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-28 «3» 29-45 «4» 46-57 «5» 58-68

Обществознание

Для успешной сдачи экзамена по обществознанию важно уделить внимание таким темам, как: экономика, право, социум, политика, человек и общество, духовная культура. Подготовку следует начинать заранее, регулярно занимаясь и решая тесты. Важно понимать, что для получения высокой отметки необходимо глубокое понимание предмета, а не просто заучивание определений.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-13 «3» 14-23 «4» 24-31 «5» 32-37

Биология

Экзамен длится около трех часов. Школьникам допускается использовать непрограммируемые калькуляторы, линейки и черновики. В первой части представлены задания, где нужно дать краткие ответы на вопросы, а во второй — развернутые.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-12 «3» 13-25 «4» 26-37 «5» 38-48

Физика

В ОГЭ по физике упор делается на глубокое понимание физических принципов. Вместо сложных расчетных задач ученику нужно рассуждать логически и видеть связи между физическими процессами. Еще одна особенность экзамена — направленность на повседневную жизнь. Например, нужно объяснить, почему гром во время грозы мы слышим раскатами, а молния бьет сверху вниз.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-10 «3» 11-22 «4» 23-34 «5» 35-45

Информатика

В нынешнем году список тем экзамена по информатике немного расширился, в частности, ожидается появление вопросов по искусственному интеллекту и интернет-вещам. Обновится и формат заданий, например, большая часть уделена практике, а также задачам, которые предназначены для проверки навыков анализа.

Отметка по пятибалльной шкале Суммарный первичный балл за работу в целом «2» 0-4 «3» 5-10 «4» 11-15 «5» 16-19

Вместо заключения

ОГЭ — важная экзаменационная работа, от результатов которой зависит, где дальше будет учиться школьник. Поэтому подойти к подготовке к экзамену следует максимально ответственно. Если без посторонней помощи подготовиться к аттестации не получается, можете обратиться к нам — в онлайн-школу «Дом знаний».

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