Курс по профориентации предназначен для подростков в возрасте 13-17 лет, которые еще не определились со своей будущей профессией и испытывают трудности в выборе. Это курс для тех, кто искренне хочет сделать правильный выбор и кому нужна поддержка.

Сам курс состоит из 12 встреч длительностью 30 минут. Занятия проходят в группах от 2 до 6 человек, так же можно встречаться индивидуально 2 раза в неделю по 30 минут, но в таком случае прохождение курса займет полтора месяца. Сам курс состоит из 5 шагов, которые необходимо преодолеть подростку для достижения цели – выбора профессии:

ШАГ 1 «ОСТАНОВИСЬ»:

Тема №1. Модель 5 шагов осознанного выбора:

- занятие №1. Как мы выбираем? Алгоритм поиска профессии.

Тема №2. Готовность к выбору профессии.

- занятие №2 Диагностика профессиональной готовности. Определение понятия ответственности.

ШАГ 2 «ИССЛЕДУЙ»:

Тема №3. Человек в мире профессий:

- занятие №3. Человек и профессиональная деятельность;

- занятие №4. Классификация профессий.

Тема №4. Самоисследование:

- занятие №5. Способности и таланты

- занятие №6. Личные стратегии и ценности

Тема №5. Исследование рынка труда

- занятие №7. Современный рынок труда. Профессии будущего

ШАГ 3 «ВЫБЕРИ»:

Тема №6. Выбор профессии:

- занятие №8. Критерии выбора профессии. Формула выбора

ШАГ 4 «СДЕЛАЙ»:

Тема №7. Первый шаг в профессии:

- занятие №9. Профессия — это действие

- занятие №9.1. Самостоятельная работа

Тема №8. Встреча с профессионалом:

- занятие №10. Интервью с представителем профессии

- занятие №10.1. Самостоятельная работа

Тема №9. Ранняя профессиональная деятельность

Занятие №11.1. Стажировки и shadow training

Занятие №11.2. Самостоятельная работа

ШАГ 5 «ПОДЕЛИСЬ»:

Тема №10. Целеполагание и рефлексия:

- занятие №12. Индивидуальная траектория профессионального развития. Шаг в будущее

В стоимость курса ходит прохождение 5 шагов из 12 занятий.

Подросток поймет какие сферы ему больше нравятся, как получить первый опыт в будущей профессии. Если ребенок понял, что он сделал неправильный выбор и ему нужно дополнительная поддержка психолога, то в таком случае ученик возвращается к началу прохождения шага №5.