Приучаем ребёнка слушать хорошую музыку

доступность (с учетом возраста и развития ребенка); постепенность.

Выбирать пьесы, доступные ребенку по содержанию.

Подготовить удобное место для слушания музыки.

Не отвлекать посторонними шумами или действиями.

Родители вместе с ребенком слушают музыку.

Вопросами побуждать к рассказу об услышанном.

Учить различать музыкальные инструменты.

Интегрировать восприятие музыки с другими видами деятельности.

Водить ребенка на концерты детской музыки.

Собственным примером учить ребенка культуре слушания музыки.

Как научить ребенка слушать музыку?Культура слушания музыки заключается не только в том, что ребенок погружается в звуки мелодии, но и делает это в спокойном состоянии (сидя в кресле, лёжа на коврике). Привитие хорошего музыкального вкуса - отдельный сложный вопрос, особенно в современном мире…Эмоциональность, образность музыки развивает у ребенка память и мышление, воображение и речь. Важно уже с раннего возраста включать детские песни, петь колыбельные. Умственное развитие ребенка невозможно без умения слушать и понимать музыкальный язык. Задача родителей заключается в том, чтобы постепенно, ненавязчиво подвести малыша к самостоятельному прослушиванию и пониманию музыки.Уже к 2 годам дети умеют эмоционально откликаться на музыку. Выразительность музыкального языка побуждает ребенка хлопать, приплясывать, греметь предметами, бить в барабан. Но внимание малыша быстро переключается с одного предмета на другой. Ребенок не может долго слушать музыку или танцевать под нее. Поэтому родителям не надо настаивать, а следует перейти к другой деятельности.Став старше, ребенок уже чувствует настроение музыки. Активное развитие речи малыша позволяет рассказать о том, что он почувствовал или представил. Постепенно у ребенка появляется желание самостоятельно слушать мелодии, пропевать их, играть на простейших музыкальных инструментах.Родители должны поддерживать любое творческое начинание ребенка. Вместе с ним подпевать, читать стихи, слушать песни и рассказывать об их содержании. Только вместе с мамой и папой, в процессе общения с ними, у ребенка развивается культура слушания музыки и взаимодействия с ней.Глядя на то, как ребенок рисует, играет, у родителей возникает вопрос: «А как научить ребенка слушать музыку?» Не стоит сразу прибегать к серьезным классическим произведениям. Основные критерии для восприятия музыки это:Для начала можно вместе с ребенком слушать детские песни. Спрашивать о том, какое настроение вызвала песня, о чем в ней пелось. Так ребенок начинает не только вслушиваться в слова, но и учится рассказывать об услышанном.Постепенно родители из слушания музыки могут сделать целый ритуал. Ребенок удобно садится или ложится на ковер, закрывает глаза и начинает слушать. Многочисленные детские пьесы есть у зарубежных и русских композиторов. Длина звучания не должна превышать 2–5 минут.К 7 годам ребёнок научится слушать музыку до 10 минут.Чтоб разнообразить восприятие музыки, можно соединить её с другой деятельностью. После прослушивания – нарисовать или слепить из пластилина героя музыкального произведения (например, знакомясь с пьесами из “Карнавала животных” Сен-Санса). Можно сочинить сказку по мотивам прослушанной пьесы. Или приготовить ленты, шары, колокольчики и вместе с мамой закружиться под звуки мелодии.Любая девочка с радостью станцует вальс с новой куклой под музыку Петра Чайковского.При повторном прослушивании пьесы можно предложить ребенку самому озвучить ее, повторить по слуху. Для этого предварительно выяснить настроение музыки, выбрать музыкальные инструменты или предметы для озвучивания. Не обязательно в доме иметь много детских музыкальных инструментов – ими может стать любой предмет быта.Обязательно прививайте детям любовь к музыке. Это отлично развивает эстетический вкус, творческие навыки ребёнка, а также мышление.