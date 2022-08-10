Как бороться с ленью?

Одни называют лень двигателем прогресса, другие считают ее злостным вредителем, из-за которого люди закапывают в землю свои таланты, идеи, оставляют недописанными картины и книги, которые могли бы стать шедеврами. Сегодня попробуем разобраться, как избавиться от лени и не прожить жизнь впустую.
Физические причины
Итак, какие вещи делают нас лентяями:
Психологические причины
Давайте разберемся, что мешает нашей продуктивности со стороны психологии.
Таким образом, мотивация – это один из самых мощных инструментов против лени.
На что расходуется вода из нашего примера: сильные эмоции, избыток мыслей, информационный перегруз. По поводу последнего хочется сказать отдельно. К примеру, если вы с самого утра начинаете закидывать в себя тонны информации в виде мемов, видеороликов, новостей и прочее, то вскоре вам покажется, что вы просыпаетесь уставшим, сил не остается даже к началу рабочего дня.
Во-вторых, прогреете тело, что ускорит кровоток.
Самостоятельная мотивация.
Возможна через постановку целей. Подумайте, чего вы хотите достичь. Только не рассуждайте с позиции “модно” и “все этого хотят”. Какие достижения представляют ценность лично для вас? От этого и отталкивайтесь.
Извне мотивироваться помогают различные вдохновляющие видеоролики, фильмы, тренинги и т. д.
Заниматься тем, к чему лежит душа, что нравится и приносит удовольствие, – вот отличный рецепт против лени и апатии.
Наполняйте жизнь яркими красками
Рутина и будничная серость напрочь отбивают желание творить и радоваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно наполнить свою жизнь яркими эмоциями, событиями, приятными занятиями, хобби.
Как правило, после того как человек начинает заниматься какой-то интересной для себя деятельностью, вопрос о лени разрешается сам собой, приходит вдохновение и желание действовать.
Полезные привычки
Внедряйте в свою жизнь новые полезные привычки. Делайте то, что раньше не делали, и получите то, чего раньше не имели! Наверняка эту фразу вы слышали в каких-нибудь мотивационных книжках или из уст одного из коучей по “успешному успеху”. Как бы ни тривиально она звучала, но это и правда работает.
То что мы делаем каждый день, имеет огромное значение. Одно маленькое действие запускает цепочку других изменений, и так понемногу жизнь начинает приобретать новый оттенок. Попробуйте испытать это на себе.
Правило трех минут
Настройте себя на то, что поработаете только 3 минуты. Мозг расценит такую деятельность вполне посильной задачей, и чувство лени притупится. Стоит гора грязной посуды? Поставьте таймер и посвятите мытью ровно 3 минуты.
Если задача требует больше времени, разбейте ее на мелкие части и выполняйте каждый кусочек с перерывами на отдых. Активные интервалы можно увеличить до 5 или 10 минут – всё будет зависеть от конкретного дела. Поработали 10 минут – 3 минуты отдохнули. И так далее до полного завершения. А там и азарт появится, и пару перерывов захочется пропустить.
Смена окружения
Лень и апатия заразительны. Если вы постоянно находитесь в кругу лентяев и тех, кто вечно всем недоволен, со временем вы начнете перенимать их стиль жизни.
Выбирайте для общения активных, целеустремленных и жизнерадостных людей. Тех, кто поддержит и вовремя даст дружеский пинок в сторону вашей цели.
Привнесите в свою жизнь физическую активность.
Движение – это жизнь. И это не преувеличение. Попробуйте проверить на себе: возьмите за правило при малейших признаках лени приседать 5 раз. Эффект не заставит себя долго ждать.
Учитесь планировать
Знаете, чем отличаются успешные люди? Они понимают, что 24-х часов в сутках вполне достаточно, чтобы реализовать все намеченные планы. Просто нужно уметь грамотно распоряжаться своим временем, вести ежедневник, записывать задачи на день и проставлять примерное время на выполнение каждой.
Ставьте посильные цели. Большинство ленится только потому, что их мечты завышены и нет понимания, с какой стороны к ним подступиться. Загадывайте то, что можно выполнить пошагово, начав прямо сейчас.
Отвыкайте откладывать в долгий ящик важные дела. Если вы давно планировали посетить стоматолога или разобрать завал на балконе, сделайте это в ближайшие дни. Вы сразу почувствуете, что вам даже стало как-то легче дышать.
Почаще хвалите себя
Ведь вы именно тот человек, чьё уважение вы должны заслужить в первую очередь. Только следите за тем, чтобы похвала была действительно заслуженной.
Почему человек ленится?Никто не рождается лентяем. У состояния лени, когда не хочется ни работать, ни даже заниматься чем-то приятным, есть свои причины. Их можно условно разделить на физические и психологические.
Физические причины
Итак, какие вещи делают нас лентяями:
- Дефицит сна и отдыха.
- Вредные привычки.
- Тонус мышц.
- Питание.
- Обезвоженность.
Психологические причины
Давайте разберемся, что мешает нашей продуктивности со стороны психологии.
- Нехватка мотивации.
Таким образом, мотивация – это один из самых мощных инструментов против лени.
- Эмоциональное опустошение.
На что расходуется вода из нашего примера: сильные эмоции, избыток мыслей, информационный перегруз. По поводу последнего хочется сказать отдельно. К примеру, если вы с самого утра начинаете закидывать в себя тонны информации в виде мемов, видеороликов, новостей и прочее, то вскоре вам покажется, что вы просыпаетесь уставшим, сил не остается даже к началу рабочего дня.
Как побороть лень прямо сейчас?Есть экспресс-методы, которые помогут здесь и сейчас встряхнуть себя и начать учиться или работать:
- Примите душ.
Во-вторых, прогреете тело, что ускорит кровоток.
- Выпейте чистой воды.
- Расслабьтесь.
- Сидите ровно.
Способы избавления от лениПерейдем к рекомендациям, которые помогут преодолеть лень на длительной дистанции, выработать целеустремленность и желание двигаться вперед.
Работа над мотивациейЕсть два способа замотивировать себя: самостоятельный и с помощью внешних средств.
Самостоятельная мотивация.
Возможна через постановку целей. Подумайте, чего вы хотите достичь. Только не рассуждайте с позиции “модно” и “все этого хотят”. Какие достижения представляют ценность лично для вас? От этого и отталкивайтесь.
Извне мотивироваться помогают различные вдохновляющие видеоролики, фильмы, тренинги и т. д.
Заниматься тем, к чему лежит душа, что нравится и приносит удовольствие, – вот отличный рецепт против лени и апатии.
Наполняйте жизнь яркими красками
Рутина и будничная серость напрочь отбивают желание творить и радоваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно наполнить свою жизнь яркими эмоциями, событиями, приятными занятиями, хобби.
Как правило, после того как человек начинает заниматься какой-то интересной для себя деятельностью, вопрос о лени разрешается сам собой, приходит вдохновение и желание действовать.
Полезные привычки
Внедряйте в свою жизнь новые полезные привычки. Делайте то, что раньше не делали, и получите то, чего раньше не имели! Наверняка эту фразу вы слышали в каких-нибудь мотивационных книжках или из уст одного из коучей по “успешному успеху”. Как бы ни тривиально она звучала, но это и правда работает.
То что мы делаем каждый день, имеет огромное значение. Одно маленькое действие запускает цепочку других изменений, и так понемногу жизнь начинает приобретать новый оттенок. Попробуйте испытать это на себе.
Правило трех минут
Настройте себя на то, что поработаете только 3 минуты. Мозг расценит такую деятельность вполне посильной задачей, и чувство лени притупится. Стоит гора грязной посуды? Поставьте таймер и посвятите мытью ровно 3 минуты.
Если задача требует больше времени, разбейте ее на мелкие части и выполняйте каждый кусочек с перерывами на отдых. Активные интервалы можно увеличить до 5 или 10 минут – всё будет зависеть от конкретного дела. Поработали 10 минут – 3 минуты отдохнули. И так далее до полного завершения. А там и азарт появится, и пару перерывов захочется пропустить.
Смена окружения
Лень и апатия заразительны. Если вы постоянно находитесь в кругу лентяев и тех, кто вечно всем недоволен, со временем вы начнете перенимать их стиль жизни.
Выбирайте для общения активных, целеустремленных и жизнерадостных людей. Тех, кто поддержит и вовремя даст дружеский пинок в сторону вашей цели.
Привнесите в свою жизнь физическую активность.
Движение – это жизнь. И это не преувеличение. Попробуйте проверить на себе: возьмите за правило при малейших признаках лени приседать 5 раз. Эффект не заставит себя долго ждать.
Учитесь планировать
Знаете, чем отличаются успешные люди? Они понимают, что 24-х часов в сутках вполне достаточно, чтобы реализовать все намеченные планы. Просто нужно уметь грамотно распоряжаться своим временем, вести ежедневник, записывать задачи на день и проставлять примерное время на выполнение каждой.
Ставьте посильные цели. Большинство ленится только потому, что их мечты завышены и нет понимания, с какой стороны к ним подступиться. Загадывайте то, что можно выполнить пошагово, начав прямо сейчас.
Отвыкайте откладывать в долгий ящик важные дела. Если вы давно планировали посетить стоматолога или разобрать завал на балконе, сделайте это в ближайшие дни. Вы сразу почувствуете, что вам даже стало как-то легче дышать.
Почаще хвалите себя
Ведь вы именно тот человек, чьё уважение вы должны заслужить в первую очередь. Только следите за тем, чтобы похвала была действительно заслуженной.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается