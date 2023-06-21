Что почитать на каникулах из внеклассной литературы?

Все произведения соответствуют возрасту детей, которым они рекомендованы. Они интересны и затрагивают темы, важные для каждого человека. Отношения родителей и детей, взаимопонимание и разочарование, привязанность и ссоры, милосердие и вера – ребёнку неизбежно придётся с этим разобраться, прежде чем он войдёт во взрослую жизнь.
В список включены различные жанры:
Приключения;
Фантастику;
Детективы;
Смешные и серьёзные истории;
Рассказы про дружбу, животных, любовь.
Данные произведения изучаются большинством образовательных программ российских школ.
2 класс
Сказки и былины
Русские были и народные сказки
Сказки разных народов о животных
Русские литературные сказки (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, П.Бажов, В.Берестов, В.Хмельницкий, Б.Сергунков)
Зарубежные литературные сказки
А.де Сент-Экзюпери, Д.Родари
Аким Я. Стихи
Заходер Б. Стихи и сказки
Носов Н. "Приключения Незнайки", "Фантазёры" (рассказы)
Остер Г. "Вредные советы"
3 класс
Былины:
"Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник"
Русские литературные сказки:
Аксаков С. "Аленький цветочек"
Гаршин В. "Лягушка-путешественница"
Заходер Б. "Серая звездочка"
Зарубежные литературные сказки:
Андерсен Г.-Х.
Линдгрен А. "Крошка Нильс Карлсон"
Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик" и другие сказки
Басни И. Крылова
И другие произведения
4 класс
Русские народные сказки:
Барто А. стихи;
Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
Гераскина Л. "В Стране невыученных уроков"
Драгунский В. "Денискины рассказы"
Зощенко М. "Ёлка"
Крылов И. Басни
Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки
Маяковский В. стихи для детей
Зарубежная литература:
Мифы Древней Греции: "Герои Эллады"
Андерсен Г.-Х. Сказки
Перро Ш. Волшебные сказки
Твен М. "Приключения Тома Сойера"
5 класс
Русская литература:
Народные сказки: "Василиса Прекрасная", "Финист – Ясный Сокол"
Жуковский В. "Спящая царевна"
Пушкин А. Сказки
Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница"
Куприн А. "Чудесный доктор"
Астафьев В. "Васюткино озеро"
Белов В. "Скворцы"
Зарубежная литература
Легенды и мифы Древней Греции (под редакцией Н.Куна)
Андерсен Г.-Х. "Соловей"
Гауф В. "Карлик Нос"
Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…"
Твен М. "Приключения Тома Сойера"
6 класс
Русская литература
Пушкин А. "Повести Белкина"
Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Тургенев И. "Хорь и Калиныч"
Толстой Л. "Хаджи-Мурат"
Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо", "Жалобная книга" и др.
Зарубежная литература
Брэдбери Р. "Третья экспедиция"
Генри О. "Вождь краснокожих"
Дюма А. "Три мушкетёра"
Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы
7 класс
Русская литература
Жуковский В. "Светлана"
Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник", "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь"
Гоголь Н. "Тарас Бульба"
Салтыков-Щедрин М. Сказки
Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"
Куприн А. "Изумруд", "Тапер"
Горький М. "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Детство"
Зарубежная литература:
Брэдбери Р. "Всё лето в один день", "Зелёное утро", "Каникулы"
Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в пересказе Т.Габбе)
Сент-Экзюпери А. "Планета людей"
8 класс
Русская литература:
Пушкин А. "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Полтава", "Медный всадник", "Борис Годунов"
Гоголь Н. "Ревизор", "Женитьба", "Петербургские повести"
Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"
Зарубежная литература
Диккенс Ч. "Пойман с поличным"
Ирвинг Т. "Жених-призрак", "Рип ван Винкль"
Лондон Д. "Под палубным тентом"
Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго"
9 класс
Русская литература:
"Слово о полку Игореве"
Фонвизин Д. "Недоросль"
Карамзин Н. "Бедная Лиза"
Грибоедов А. "Горе от ума"
Пушкин А. "Евгений Онегин", стихи
Лермонтов М. "Герой нашего времени", стихи
Зарубежная литература:
Шекспир У. Сонеты
Мольер Ж.Б. "Мещанин во дворянстве"
Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
Распутин В. "Прощание с Матёрой"
10 класс
Русская литература:
Гоголь Н. "Мертвые души"
Островский А. "Гроза", "Бесприданница"
Гончаров И. "Обломов"
Тургенев И. "Отцы и дети", "Записки охотника"
Салтыков-Щедрин М. "История одного города"
Достоевский Ф. "Преступление и наказание"
Толстой Л. "Война и мир"
11 класс
Проза конца 19 – начала 20 века:
Бунин И. Стихотворения, рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", сб. "Темные аллеи"
Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" и др.
Литература 20-х годов:
Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"
Блок А. Цикл стихотворений, напр., "Стихи о Прекрасной Даме", Поэма "Двенадцать"
Есенин С. Стихотворения разных лет
Маяковский В. Стихотворения, поэма "Облако в штанах"
Литература 30-40-х годов:
Булгаков М. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
Платонов А. Рассказы
Ахматова А. Поэма "Реквием"
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет:
Некрасов В. "В окопах Сталинграда" или Воробьев К. "Убиты под Москвой"
Стихи о войне Симонов К., Тихонов Н, Сурков А. и др.
Литература 50-80 годов:
Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор"
Твардовский А. Обзор творчества.
Распутин В. "Прощание с Матерой"
В список включены различные жанры:
Приключения;
Фантастику;
Детективы;
Смешные и серьёзные истории;
Рассказы про дружбу, животных, любовь.
Данные произведения изучаются большинством образовательных программ российских школ.
2 класс
Сказки и былины
Русские были и народные сказки
Сказки разных народов о животных
Русские литературные сказки (П.Ершов, А.Пушкин, В.Одоевский, П.Бажов, В.Берестов, В.Хмельницкий, Б.Сергунков)
Зарубежные литературные сказки
А.де Сент-Экзюпери, Д.Родари
Аким Я. Стихи
Заходер Б. Стихи и сказки
Носов Н. "Приключения Незнайки", "Фантазёры" (рассказы)
Остер Г. "Вредные советы"
3 класс
Былины:
"Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник"
Русские литературные сказки:
Аксаков С. "Аленький цветочек"
Гаршин В. "Лягушка-путешественница"
Заходер Б. "Серая звездочка"
Зарубежные литературные сказки:
Андерсен Г.-Х.
Линдгрен А. "Крошка Нильс Карлсон"
Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик" и другие сказки
Басни И. Крылова
И другие произведения
4 класс
Русские народные сказки:
Барто А. стихи;
Волков А. "Волшебник Изумрудного города"
Гераскина Л. "В Стране невыученных уроков"
Драгунский В. "Денискины рассказы"
Зощенко М. "Ёлка"
Крылов И. Басни
Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки
Маяковский В. стихи для детей
Зарубежная литература:
Мифы Древней Греции: "Герои Эллады"
Андерсен Г.-Х. Сказки
Перро Ш. Волшебные сказки
Твен М. "Приключения Тома Сойера"
5 класс
Русская литература:
Народные сказки: "Василиса Прекрасная", "Финист – Ясный Сокол"
Жуковский В. "Спящая царевна"
Пушкин А. Сказки
Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница"
Куприн А. "Чудесный доктор"
Астафьев В. "Васюткино озеро"
Белов В. "Скворцы"
Зарубежная литература
Легенды и мифы Древней Греции (под редакцией Н.Куна)
Андерсен Г.-Х. "Соловей"
Гауф В. "Карлик Нос"
Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…"
Твен М. "Приключения Тома Сойера"
6 класс
Русская литература
Пушкин А. "Повести Белкина"
Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Тургенев И. "Хорь и Калиныч"
Толстой Л. "Хаджи-Мурат"
Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо", "Жалобная книга" и др.
Зарубежная литература
Брэдбери Р. "Третья экспедиция"
Генри О. "Вождь краснокожих"
Дюма А. "Три мушкетёра"
Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы
7 класс
Русская литература
Жуковский В. "Светлана"
Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник", "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь"
Гоголь Н. "Тарас Бульба"
Салтыков-Щедрин М. Сказки
Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"
Куприн А. "Изумруд", "Тапер"
Горький М. "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Детство"
Зарубежная литература:
Брэдбери Р. "Всё лето в один день", "Зелёное утро", "Каникулы"
Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в пересказе Т.Габбе)
Сент-Экзюпери А. "Планета людей"
8 класс
Русская литература:
Пушкин А. "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Полтава", "Медный всадник", "Борис Годунов"
Гоголь Н. "Ревизор", "Женитьба", "Петербургские повести"
Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"
Зарубежная литература
Диккенс Ч. "Пойман с поличным"
Ирвинг Т. "Жених-призрак", "Рип ван Винкль"
Лондон Д. "Под палубным тентом"
Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго"
9 класс
Русская литература:
"Слово о полку Игореве"
Фонвизин Д. "Недоросль"
Карамзин Н. "Бедная Лиза"
Грибоедов А. "Горе от ума"
Пушкин А. "Евгений Онегин", стихи
Лермонтов М. "Герой нашего времени", стихи
Зарубежная литература:
Шекспир У. Сонеты
Мольер Ж.Б. "Мещанин во дворянстве"
Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
Распутин В. "Прощание с Матёрой"
10 класс
Русская литература:
Гоголь Н. "Мертвые души"
Островский А. "Гроза", "Бесприданница"
Гончаров И. "Обломов"
Тургенев И. "Отцы и дети", "Записки охотника"
Салтыков-Щедрин М. "История одного города"
Достоевский Ф. "Преступление и наказание"
Толстой Л. "Война и мир"
11 класс
Проза конца 19 – начала 20 века:
Бунин И. Стихотворения, рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", сб. "Темные аллеи"
Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" и др.
Литература 20-х годов:
Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"
Блок А. Цикл стихотворений, напр., "Стихи о Прекрасной Даме", Поэма "Двенадцать"
Есенин С. Стихотворения разных лет
Маяковский В. Стихотворения, поэма "Облако в штанах"
Литература 30-40-х годов:
Булгаков М. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
Платонов А. Рассказы
Ахматова А. Поэма "Реквием"
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет:
Некрасов В. "В окопах Сталинграда" или Воробьев К. "Убиты под Москвой"
Стихи о войне Симонов К., Тихонов Н, Сурков А. и др.
Литература 50-80 годов:
Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор"
Твардовский А. Обзор творчества.
Распутин В. "Прощание с Матерой"
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается