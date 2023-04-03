5 самых необычных традиций испанцев





Ла Томатина

Ла Томатина — это одно из самых знаменитых событий Испании, которое проходит каждый год в последнюю среду августа в городе Буньоль. Это огромная ежегодная битва помидорами, в которой участвуют тысячи людей со всей страны и мира. Каждый год на праздник приходят около 20 тысяч человек, чтобы весело провести время, поразвлекаться и снять стресс. Мероприятие проходит с 11 до 13 часов дня, и за это время участники выбрасывают около 150 тонн помидоров. После битвы улицы Буньоля помогают вымыть местные пожарные.



Испания — удивительная страна, богатая не только историей, но и необычными традициями, которые передаются из поколения в поколение. В этом посте я расскажу о пяти самых интересных традициях испанцев.Ла Томатина — это одно из самых знаменитых событий Испании, которое проходит каждый год в последнюю среду августа в городе Буньоль. Это огромная ежегодная битва помидорами, в которой участвуют тысячи людей со всей страны и мира. Каждый год на праздник приходят около 20 тысяч человек, чтобы весело провести время, поразвлекаться и снять стресс. Мероприятие проходит с 11 до 13 часов дня, и за это время участники выбрасывают около 150 тонн помидоров. После битвы улицы Буньоля помогают вымыть местные пожарные.

2. Сантос

Именины, или «Сантос», — важная испанская традиция. Она отмечаются в день памяти святого, именем которого назван человек. В Испании людей принято называть в честь святых, поэтому многие люди празднуют Сантос. В именины люди обычно получают подарки и добрые пожелания от друзей и семьи. Также принято посещать мессы или религиозные службы.

3. Час сиесты

Со многими традициями Испании мы знакомы уже давно, но одна из них, возможно, нам неизвестна — это час сиесты. Древняя традиция, которая продолжает жить и в современном испанском обществе. Сиеста — сон, который проводят в середине дня, обычно после обеда. Во время сиесты магазины, банки, офисы и другие предприятия закрываются, чтобы люди могли провести полчаса-час в хорошей компании, отдохнуть и вздремнуть.





4. Коррида

Коррида — это бой быков, который проводится в специальных аренах по всей стране и имеет длинную историю. В течение нескольких часов быки атакуют матадора, который пытается поразить быка мечом, одновременно выделывая им необычные фигуры.

5. Эль Колачо

Эль Колачо — традиционный фестиваль, который ежегодно проходит в городе Кастрийо-де-Мурсия в Испании. В фестивале участвуют мужчины, одетые в костюмы дьяволов, которые бегают и перепрыгивают через младенцев, лежащих на матрасах прямо на улицах. Детям обычно меньше года, и их сопровождают родители или другие члены семьи. Считается, что это приносит удачу и процветание семье.





Я рассказала лишь про малую часть прекрасных традиций испанского общества. Большинство из них отражают национальную любовь к веселью, общению и отдыху. В Испании есть еще множество разнообразных и уникальных традиций, все еще привлекающих туристов со всего мира.

Автор: Сабина Фарманова