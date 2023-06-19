Лень как защита. Так ли вредно лениться, как нам об этом говорят?

Лень традиционно не поощряется обществом. Это порок, который каждый уважающий себя человек должен искоренить в себе желательно с детства. Это что-то объективно и субъективно плохое, неполезное, неправильное. Даже когда мы в шутку говорим что-то типа “ой, я такой/ая ленивый/ая”, в душе мы все равно испытываем может и крошечные, но угрызения совести. Но если взглянуть на феномен лени с другой стороны, открывается кое-что очень неожиданное. Возможно, если приглядеться, то лени не существует вообще! Но давайте я начну с самого начала.

На самом деле, человек никогда не ленится просто так. Человек вообще мало что делает просто так. Даже если кажется, что кто-то просто псих и ведет себя нелогично от слова совсем, скорее всего, у него/нее есть отличное объяснение своих действий. Так уж в нас заложено

Лень сама по себе — это отказ что-то делать, предпочтение пресловутого “ничегонеделания” общественно полезному труду. Понятно, зачем общество в свое время придумало такую штуку: порицая гипотетических “лентяев”, оно грубо говоря склоняло к труду во имя себя самого. Не работаешь — плохой, иначе бы общество просто погибло. Если никто не вырастит картошку, не поймает мамонта, не разожжет огонь — обществу каюк. Это факт, с этим не поспоришь

Но вот с чем спорить можно, так это с вопросом, а кто, собственно, здесь лентяй? “Нехочухи” в духе советского мультика вряд ли встречались вам в первозданном виде. Признайтесь честно, когда вы в последний раз видели человека, который буквально бы лежал на диване, плевал в потолок и не делал бы вообще ничего

В этом то и суть: человек всегда что-то делает. Не потому что мы такие классные и трудолюбивые, а скорее любопытные и скучающие. Человек жаждет новых ощущений и знаний, будь то покорение Эвереста или чтение учебника по ядерной физике. И это не минус, иначе бы мы так и сидели в пещерах и жевали бы сырое мясо. Если бы нам не хотелось улучшить положение и разузнать о мире больше, мы бы ничего и не делали для этого. Жили бы себе спокойно и не рассуждали бы ни о богах, ни о музыке, ни о той же физике

Но если человеку скучно ничего не делать, почему тогда некоторые личности не страдают и благополучно ленятся? Да потому что они не ленятся. Пусть перед вами стоит хоть армия “ленивцев”, их всех можно рассортировать всего по двум группам, о которых будет поведано ниже

Съесть лягушку

Так называется метод тайм-менеджмента, но сегодня несчастная лягушка побудет примером для первого типа “лентяев”. Эти люди ленятся, потому что не хотят делать что-то конкретное. Скажите мне помыть полы, или прочитать книгу, или поиграть в настолку — я с радостью (ну, пожалуй, кроме полов) пойду это исполнять. Но вот попросите посмотреть длиннющий сериал или пойти читать замудренный сборник советов по установке паровых котлов — и я предпочту утопиться.

Вы не можете сказать, что я ленивая. Да, я буду максимально оттягивать дела из второго предложения, но я ведь не стану этого делать с заданиями из первого. Это многое меняет. Значит, это не “тупо лень”, а скорее неприязнь к какому-то виду деятельности. Но любому человеку свойственно иметь любимые и ненавистные дела, следовательно, я не ленюсь, просто я обычный человек :)

При этом неважно, не хочет ли кто-то делать что-то из-за недолюбливания объекта действий или же из-за представления о процессе. Проще говоря, я могу “лениться” делать физику, потому что она мне не нравится, или же “лениться” читать книгу (хоть она и не по физике), потому что мне кажется, что это будет мучительно долго и скучно. Я не разделяю эти два подвида, так как в большинстве случаев они слишком тесно взаимосвязаны. Я не хочу читать учебник по физике, потому что не понимаю физику (первый тип) и потому что знаю, что ничего не пойму и буду опять бесцельно сидеть над терминами и формулами (второй тип).

Мы не хотим делать то, что не любим, и не любим делать то, что не хотим. А не любим и не хотим делать мы то, что у нас не получается. Поэтому в следующий раз прежде чем ругать себя за то, что вам лень, к примеру, готовить ужин, просто признайтесь себе, что не любите это делать. Вроде бы какая разница, но она есть. Колоссальная. Вы оправдываете (в хорошем смысле) свою лень, а это важно для мозга и души. Вы перестанете обижать себя без причины. Потому что не любить что-то делать — это нормально. Ужин от этого, конечно, не приготовится, но вы сами не будете капать себе на мозги, что вы якобы “ленивый/ая” и непродуктивный/ая

Я хочу на ручки

А этот человек просто ментально устал. С виду кажется, если кто-то действительно ничего не хочет делать, он точно лентяй. Но не торопитесь вешать ярлыки. Не тот ли это сосед снизу, только что вернувшийся с полугодовой вахты на севере? Не та ли это семейная пара, только недавно сумевшая выпроводить всех своих детей в лагерь? В конце концов, не та ли это одиннадцатиклассница, буквально два дня назад дописавшая последний ЕГЭ?

Они не могут, да и не обязаны скакать как кони на следующее утро и помогать всем и вся. Казалось бы — самое сложное позади, пора крикнуть ура и пойти танцевать самбу на крыше. Но человеческая менталка так не работает. Если длительный изматывающий нас процесс закончился, мы не хотим веселиться. Мы хотим спать. Причем спать как в буквальном, так и в фигуральном смысле. Если та же выпускница вышла в магазин за печеньками, это не значит, что можно звать ее на вечеринку или играть в футбол. Она все еще устала и в душе спит. Просто жизнь, к сожалению, редко дает нам возможность два-три дня не делать ничего и морально (да и физически) отойти. Приходится продолжать жизнедеятельность, просто в каком-то энергосберегающем состоянии

Причем, важно сказать, что причина для перехода в человекоподобную сомнамбулу не всегда такая героическая и позитивная, как в примерах два абзаца выше. Для вас причина может вообще казаться глупой и надуманной. Даже смерть золотой рыбки, о которой вы знать не знали, может расстроить человека настолько, что он/а будет пару дней (а может и дольше) в состоянии желе. В таких случаях бесполезно убеждать, что “это все ерунда, нашел/ла из-за чего переживать, новую купим”. Не только бесполезно, но и опасно. Вы не только обесцениваете саму потерю, но и состояние человека. Когда в пятом классе меня бросил парень (боже мой, какая потеря!), я не хотела слушать фразы типа “да у тебя еще 100 парней будет”, “найдешь себе в 300 раз лучше”, “да он фу, я сразу так и говорила”. Я хотела услышать слова поддержки. А лучше даже тишину

Действительно, если не знаете, что сказать — лучше молчите. Проявите поддержку без слов. И не торопите. Что для вас рутина, для другого — величайшее событие. И наоборот. Вы бы не хотели, чтобы после двадцатой попытки приготовить борщ, вам бы сказали: “да ты еще 100 раз его приготовишь”, правда? :)

Итого: лени не существует. Бывают нелюбимые дела и тяжелые жизненные обстоятельства, из-за которых мы превращаемся в детей. Такое состояние само по себе нормально, главное, не застревать в нем надолго. Мы же сильные, все выдержим, через все пройдем. Верьте в других и в себя. Все будет хорошо

Авторка: Эльза Салихова