В АНОО «Дом Знаний» подвели итоги реализации проекта «Ресоциализация»!

Генеральный директор АНОО «Дом Знаний» и руководитель проекта «Цикл образовательных мероприятий для социально незащищенной группы детей «Ресоциализация» Халипа Тагиров дал комментарии по итогам реализации проекта, который стал победителем грантового конкурса в 2022 году от Министерства труда и социального развития РД:

«Целью нашего проекта, который стал уже регулярно проводимым стало повышение уровня грамотности и вовлечение в здоровую жизнь общества подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в числе которых дети – воспитанники социально-реабилитационных центров и дети, возвращенные из стран Ближнего Востока.

Для этого со всеми участниками со второй половины сентября по конец декабря 2022 была проведена психолого-педагогическая программа, состоящая из 450 индивидуальных и 35 групповых онлайн-занятий с педагогами по базовым предметам. Кроме того, проводились еще и факультативные занятия.

Результаты хорошие, но, несомненно, нужно продолжать работу для их закрепления. Нами программа будет продолжена уже в новом году даже вне реализации гранта».

Также своим комментарием поделилась педагог-психолог Марьям Абидова:

«В рамках проекта нами велась работа по проживанию тяжелых эмоций, с которыми пришлось столкнуться детям, налаживанию учебы, работы с зависимостями, развитию навыков коммуникации, ответственности, самостоятельной работы. Благодаря проделанной работе дети сформировали навыки обращения за помощью. Всем этим детям нужен наставник для продолжения наступательной работы в этом направлении и улучшения результатов».

Желаем удачи в реализации столь важных и полезных проектов.