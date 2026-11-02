Семейное обучение в России разрешено законом. Ребёнок может изучать школьную программу вне школы, проходить аттестации и получать обычный государственный аттестат после успешной сдачи итоговых экзаменов.

Но многие родители не решаются перевести ребёнка на семейное обучение. Одни боятся, что придётся самостоятельно преподавать математику и русский язык. Другие переживают, что ребёнок останется без друзей, отстанет от сверстников или не сможет поступить в университет.

Разберём восемь распространённых мифов о семейном обучении и выясним, где действительно есть основания для беспокойства.

Что такое семейное обучение и кому оно подходит?

Семейное образование — это форма получения общего образования вне школы, при которой родители самостоятельно организуют освоение ребёнком школьной программы.

Право на семейное образование закреплено в статьях 17 и 63 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Семейное обучение выбирают по разным причинам:

Ребёнок профессионально занимается спортом или творчеством, поэтому ему сложно совмещать тренировки с обычным школьным расписанием.

Семья часто путешествует или переезжает.

Ребёнку не подходит темп обучения в большом классе.

Родители хотят уделять больше внимания отдельным предметам.

У ребёнка возникли трудности с адаптацией в школе.

При этом семейное образование не означает полного отказа от учителей и учебников. Родители могут привлекать педагогов, использовать образовательные платформы и организовывать занятия с репетиторами.

Главное отличие семейного образования от обычной школы — ответственность за организацию обучения лежит на родителях.

Миф № 1. Правда ли, что для семейного обучения нужно разрешение директора школы?

Нет, разрешение директора для перехода на семейное обучение не требуется. Родители имеют право самостоятельно выбирать форму получения образования ребёнком с учётом его мнения.

Согласно статье 63 закона № 273-ФЗ, родители должны уведомить орган местного самоуправления по месту проживания о выборе семейной формы образования.

Если ребёнок уже учится в школе, необходимо также оформить прекращение обучения в прежней школе.

Это не просьба разрешить заниматься дома, а оформление законного решения родителей.

Что важно знать: школа не вправе запретить семейное образование только потому, что директор или классный руководитель против такого решения.

Однако перейти на семейное обучение — не то же самое, что просто перестать посещать уроки. Необходимые документы нужно оформить.

Миф № 2. Должны ли родители сами преподавать все школьные предметы?

Нет, родители не обязаны быть учителями и иметь педагогическое образование. Они могут организовать обучение с помощью специалистов, учебных материалов и образовательных сервисов.

Представьте, что ребёнок изучает математику с преподавателем, русский язык — на онлайн-занятиях, а историю — по видеоурокам и учебникам.

Родителям необязательно самостоятельно объяснять каждую тему. Их задача — организовать учебный процесс и следить за результатами.

Но здесь есть важный нюанс.

Если ребёнок учится дома, а взрослые работают полный день, рассчитывать только на его самостоятельность рискованно. Особенно в начальной школе.

Младшим школьникам часто нужна помощь с расписанием, выполнением заданий и организацией рабочего места.

Семейное обучение не требует от родителей диплома педагога, но требует времени, внимания и участия в образовании ребёнка.

Миф № 3. Останется ли ребёнок на семейном обучении без друзей и общения?

Нет, семейное обучение не лишает ребёнка возможности общаться со сверстниками. Но родителям придётся внимательнее относиться к организации общения.

В обычной школе дети ежедневно встречаются с одноклассниками. На семейном обучении таких встреч автоматически не возникает.

Зато у ребёнка может появиться больше времени на спортивные секции, творческие студии, кружки и встречи с друзьями.

Например, школьник может заниматься плаванием, посещать театральную студию и участвовать в командных проектах.

Важно не только количество общения, но и его качество.

Если ребёнок каждый день находится дома, редко встречается со сверстниками и почти не участвует в совместных занятиях, риск социальной изоляции действительно существует.

Поэтому родителям стоит заранее продумать, где ребёнок будет знакомиться, дружить, договариваться и решать возникающие конфликты.

Социализация зависит не от школьного здания, а от регулярного и содержательного общения ребёнка с другими людьми.

Миф № 4. Правда ли, что на семейном обучении дети отстают от школьной программы?

Семейное обучение само по себе не приводит к отставанию, но отсутствие учебного плана и контроля действительно может стать причиной пробелов в знаниях.

В обычной школе есть расписание, уроки, домашние задания и проверки. При семейном обучении большую часть этой системы родители организуют самостоятельно.

Иногда взрослым кажется, что достаточно купить учебники и предложить ребёнку заниматься в удобное время.

Но без понятного плана могут возникнуть проблемы:

Одни предметы ребёнок изучает регулярно, а другие откладывает.

Сложные темы остаются непонятыми.

Пройденный материал быстро забывается без повторения.

Перед аттестацией обнаруживаются большие пробелы.

Чтобы этого избежать, полезно разделить школьную программу на небольшие темы, определить учебные цели и регулярно проверять понимание материала.

Например, после изучения дробей важно убедиться, что ребёнок не просто запомнил правило, а умеет применять его при решении задач.

Не стоит оценивать качество занятий только по количеству времени за учебниками.

Главный показатель успешного обучения — не число проведённых уроков, а знания, которые ребёнок действительно освоил.

При этом семейное образование позволяет гибко распределять учебную нагрузку. Если ребёнок быстро разобрался с темой, необязательно искусственно растягивать занятия. А на сложный материал можно выделить дополнительное время.

Миф № 5. Нужно ли на семейном обучении постоянно сдавать контрольные и экзамены?

Нет, ребёнок на семейном обучении не обязан ежедневно отчитываться перед школой, но промежуточная аттестация остаётся важным инструментом подтверждения знаний.

Промежуточная аттестация — это проверка того, насколько ученик освоил определённую часть образовательной программы.

Согласно статье 34 закона № 273-ФЗ, дети на семейном обучении имеют право проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательных организациях с государственной аккредитацией по соответствующей программе.

Для прохождения аттестации ребёнка зачисляют в образовательную организацию в качестве экстерна.

Экстерн — это ученик, зачисленный в образовательную организацию для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации без обычного посещения уроков.

Порядок и график промежуточных аттестаций необходимо заранее согласовать с выбранной школой.

Единого федерального правила, обязывающего абсолютно всех детей на семейном образовании проходить промежуточную аттестацию строго раз в год, нет. При этом согласованный график и требования образовательной организации необходимо соблюдать.

Если ученик получил неудовлетворительный результат, возникает академическая задолженность. Закон предусматривает возможность повторной аттестации, но не более двух раз в установленные сроки в пределах одного года с момента образования задолженности.

Если академическую задолженность не удалось ликвидировать в установленный срок, ребёнок должен продолжить обучение в образовательной организации. Это предусмотрено статьёй 58 закона № 273-ФЗ.

Совет родителям: ещё до перехода на семейное обучение выясните, где ребёнок сможет проходить аттестации, какие предметы будут проверять и в какие сроки.

Миф № 6. Получит ли ребёнок на семейном обучении обычный аттестат и сможет ли сдать ОГЭ и ЕГЭ?

Да, семейное образование не лишает ребёнка права сдавать ОГЭ, ЕГЭ и получать аттестат об основном общем или среднем общем образовании.

Выпускники, освоившие программу вне школы, могут пройти государственную итоговую аттестацию экстерном в образовательной организации с государственной аккредитацией.

Порядок получения документа об образовании зависит от успешного освоения программы и выполнения установленных требований к итоговой аттестации, а не от того, учился ребёнок ежедневно в школьном кабинете или дома.

В девятом классе выпускнику необходимо пройти государственную итоговую аттестацию по программе основного общего образования, обычно в форме ОГЭ.

В одиннадцатом классе выпускники проходят государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в предусмотренных случаях. Для отдельных категорий выпускников законодательством могут устанавливаться специальные правила.

Для допуска к экзаменам экстерну необходимо выполнить установленные требования, включая получение необходимых результатов промежуточной аттестации.

После успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускник получает аттестат установленного образца.

Аттестат не становится менее действительным из-за того, что школьник получал образование в семье.

Поэтому ребёнок после семейного обучения может поступать в колледж или университет на общих основаниях при выполнении требований приёма.

Миф № 7. Правда ли, что семейное обучение доступно только обеспеченным семьям?

Нет, семейное образование необязательно требует больших денежных затрат. Но расходы зависят от того, как родители решат организовать занятия.

Одна семья использует бесплатные учебные материалы и самостоятельно помогает ребёнку. Другая оплачивает онлайн-курсы, индивидуальные занятия и консультации специалистов.

По закону ребёнок, получающий семейное образование и не имеющий основного общего или среднего общего образования, вправе бесплатно пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию по соответствующей аккредитованной программе.

Но бесплатная аттестация не означает, что любые дополнительные образовательные услуги тоже будут бесплатными.

Перед переходом полезно рассчитать бюджет и учесть:

Учебники и дополнительные материалы.

Занятия с преподавателями.

Образовательные платформы.

Время родителей на организацию обучения.

Дополнительные расходы на кружки и секции.

При этом самая недооценённая статья расходов — не всегда деньги.

Если родителям приходится ежедневно контролировать занятия, объяснять задания и проверять результаты, семейное образование может создавать серьёзную нагрузку.

Семейное обучение не обязательно дорогое, но его стоимость нужно оценивать вместе с затратами времени и сил родителей.

Миф № 8. Можно ли вернуться в обычную школу после семейного обучения?

Да, ребёнок имеет право вернуться к обучению в образовательной организации. Переход на семейное образование не является необратимым решением.

Согласно статье 44 закона № 273-ФЗ, ребёнок, получающий образование в семье, по решению родителей с учётом его мнения может продолжить обучение в образовательной организации на любом этапе.

Например, ученик может несколько лет учиться дома, а затем вернуться в обычную школу.

Однако важно понимать, что право вернуться к школьному обучению не означает автоматического восстановления в прежнем классе конкретной школы.

Зачисление оформляется по установленным правилам. Школа учитывает документы об обучении и освоении образовательной программы, а при необходимости определяет, какие результаты нужно подтвердить.

Если у ребёнка есть пробелы в знаниях или академическая задолженность, эти вопросы также придётся решать.

Поэтому полезно сохранять результаты промежуточных аттестаций и сведения об изученных предметах.

Семейное образование — не билет в один конец. Семья может изменить форму обучения, если обстоятельства или потребности ребёнка изменились.

Чем семейное обучение отличается от онлайн-школы и обучения на дому?

Семейное образование, обучение в онлайн-школе и обучение на дому по медицинским показаниям — разные варианты организации учебного процесса.

Путаница между ними нередко приводит к неправильным ожиданиям родителей.

При этом занятия через интернет сами по себе не определяют юридическую форму получения образования.

Ребёнок может заниматься онлайн как на семейном образовании, так и при официальном зачислении в школу.

Поэтому при выборе онлайн-школы важно уточнить, будет ли ребёнок официально зачислен или образовательная организация предоставляет только дополнительные занятия и сопровождение.

Как понять, подходит ли семейное обучение вашему ребёнку?

Семейное образование подходит не каждой семье. Перед переходом важно оценить не только преимущества свободного расписания, но и то, насколько ребёнок готов к такому формату.

В онлайн-школе «Дом Знаний» мы рекомендуем родителям обратить внимание на пять вопросов.

1. Может ли ребёнок заниматься без постоянных напоминаний?

Если каждое задание приходится выполнять под контролем взрослого, переход на семейное образование потребует дополнительной организации и поддержки.

2. Кто будет отвечать за расписание и проверку знаний?

Важно заранее договориться, кто составляет учебный план, следит за выполнением заданий и помогает с трудными темами.

3. Что делать, если ребёнок не понял материал?

Нужен понятный способ получить объяснение: преподаватель, консультация, дополнительное занятие или другой образовательный ресурс.

4. Как ребёнок будет общаться со сверстниками?

Стоит заранее сохранить привычные дружеские связи и предусмотреть регулярные совместные занятия с другими детьми.

5. Как семья поймёт, что обучение действительно приносит результат?

Полезно определить контрольные точки: освоенные темы, проверочные задания, обсуждение трудностей и прохождение промежуточной аттестации.

Если на большинство вопросов пока нет ответа, лучше сначала продумать систему обучения, а уже потом оформлять переход.

Как перейти на семейное обучение в 2026 году?

Для перехода на семейное образование родителям необходимо оформить выбор формы получения образования и организовать освоение школьной программы.

Основные шаги:

Обсудите решение с ребёнком. Узнайте, что ему не нравится в нынешнем формате обучения и чего он ждёт от перемен. Уведомите орган местного самоуправления по месту проживания. Способ подачи уведомления уточните в местном органе управления образованием. Оформите документы в прежней школе. Если ребёнок уже зачислен, подайте заявление о прекращении обучения в связи с выбором семейного образования и получите необходимые документы. Определите, как ребёнок будет учиться. Составьте расписание, подберите материалы и преподавателей, если нужна дополнительная помощь. Выберите образовательную организацию для аттестаций. Уточните условия зачисления экстерном, список предметов, порядок и график проверок.

Не стоит начинать с покупки дорогих курсов. Сначала убедитесь, что выбранный формат подходит ребёнку и что семья сможет обеспечить регулярное обучение.

Что выбрать: семейное образование или онлайн-школу?

Если родители хотят самостоятельно управлять обучением ребёнка, семейное образование может стать подходящим решением. Если же семье нужна гибкость, но нет возможности самостоятельно организовывать школьную программу, стоит рассмотреть онлайн-школу с официальным зачислением.

В онлайн-школе «Дом Знаний» дети с 1 по 11 класс получают образование дистанционно, сохраняя возможность заниматься с преподавателями и общаться с одноклассниками.

В школе предусмотрены живые уроки в мини-классах до 10 человек, персональное расписание, сопровождение тьютора и психолога, а также дополнительные образовательные занятия.

«Дом Знаний» имеет государственную аккредитацию и предлагает полноценное школьное обучение с официальным зачислением.

Такой формат может подойти семьям, которые хотят отказаться от ежедневных поездок в школу, но сохранить организованный учебный процесс с учителями, домашними заданиями и контролем успеваемости.

Стоит ли переводить ребёнка на семейное обучение?

Семейное образование — законная альтернатива обучению в школе. Оно даёт семье больше свободы в выборе расписания, способов объяснения материала и темпа освоения программы.

Но вместе со свободой появляется ответственность.

Родителям необходимо следить за учебными результатами, помогать ребёнку справляться с трудностями и заранее решать вопросы аттестации.

Не стоит выбирать семейное обучение только потому, что ребёнок устал от школы или столкнулся с конфликтом в классе. Иногда проблему можно решить сменой образовательной организации, индивидуальным сопровождением или переходом в онлайн-школу.

Хорошее образование определяется не местом, где стоит парта, а качеством обучения, поддержкой взрослых и реальными знаниями ребёнка.

Если вы рассматриваете переход из обычной школы в онлайн-формат, познакомьтесь с возможностями онлайн-школы «Дом Знаний». Мы поможем разобраться в особенностях обучения и подобрать подходящий вариант для вашей семьи.