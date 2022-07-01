Медицинский осмотр перед поступлением в ВУЗ: всё о необходимых справках

горное дело;

ядерная физика;

агроинженерия;

педиатрия;

психолого-педагогическое образование;

ветеринария;

технология общественного питания;

испытание летательных аппаратов;

транспортные средства;

пожарная безопасность;

гражданская безопасность;

строительство и архитектура;

эксплуатация железных дорог;

радиотехника и электронная техника;

поварское дело и некоторые другие.

Терапевта – он проверит ваш рост, вес, давление и температуру; Невропатолога – этот врач проверит ваши нервные окончания и рефлексы; Гинеколога (уролога) – врач проведет внешний осмотр и возьмет анализы; Офтальмолога – проверит ваше зрение; Отоларинголога – проверит уши и нос; Инфекциониста – проведет осмотр на наличие кожных заболеваний.

Паспорт;

Страховой полис;

Справка о флюорографии;

Сертификат о прививках.

Сертификат прививок (копия);

Справку флюорографии – справка действительна 1 год;

Результат анализа крови на МРП (микрореакция претипитации, определяющая наличие антител к возбудителю сифилиса в крови) – справка действительна всего 8 дней, Паспорт;

Страховой полис;

Пенсионное свидетельство.

Поступление в университет - это абсолютно новый и волнительный этап в жизни молодых людей, который также несет за собой груз бумажной волокиты. И требования прохождения медицинского осмотра и предоставления соответствующих справок - одно из обязательных условий. Поэтому прохождение медицинского осмотра абитуриентов избежать не получится. Давайте поговорим о том, как он проходит и что вам нужно делать.Прием в вуз должен обязательно сопровождаться медосмотром. Абитуриенты должны в пакет документов вложить справку, на которой будет указываться подпись всех врачей. Такой медосмотр начинается с конца школы и может продолжаться целый месяц или даже дольше.Чтобы студент прошел медосмотр, ему нужно перевести свою медицинскую карточку из детской поликлиники во взрослую. Взрослую поликлинику нужно узнать по месту регистрации. Найти вашу поликлинику можно с помощью портала «Госуслуги».Также можете обратиться в платную клинику. Разницы между двумя вариантами почти нет. И в том и в другом случае вам придется заплатить определенную сумму, чтобы получить справку по форме 086-У.Только в платной поликлинике сумма будет немного выше, но зато вам не придется стоять в многочисленных очередях и сдавать анализы строго по времени.Медицинский осмотр абитуриента важен тем, что он показывает наличие заболеваний, передающихся другим людям. Если вовремя выявить болезнь, то можно вылечить ее без последствий. Поэтому врачи рекомендуют проходить медкомиссию каждый год.Вместе со справкой абитуриенту необходимо приложить сертификат с подписью о всех сделанных прививках. А также справку с результатами флюорографии.Медосмотр – это обязательное прохождение врачей и сдача анализов. В справке должно быть указано «здоров» с подписью всех врачей.Справка 086-У нужна всем абитуриентам очного отделения. Также необходимо будет получить справку некоторым поступающим на заочную форму обучения.Эта справка сможет подтвердить физическое и психическое здоровье человека. Специалист должен полностью соответствовать выбранной профессии. Поэтому рекомендуем вам заранее узнать, каких врачей вам нужно пройти.Посмотрите на официальном сайте вуза, какие справки вам нужны для поступления.Так, для будущих спасателей, служащих в МВД и учителей понадобится гораздо больше справок, чем для других специальностей.Также узнать больше о прохождении медосмотра вы можете у приемной комиссии или по горячей линии, указанной на сайте.Мы перечислим общий для всех список врачей и перечень анализов, которые входят в медосмотр.Абитуриенту следует посетить:Дополнительно вам может понадобиться пройти нарколога и психиатра. Эти справки обычно оплачиваются отдельно. Этих врачей нужно проходить непосредственно в отделениях наркологии и психиатрии.Если у вас никогда не было проблем, то вам нужно будет лишь сдать анализы в наркологии и пройти тест в психиатрии.В поликлинике вам также необходимо сдать общий анализ мочи и крови. Результаты анализа можно забрать через 1-2 дня.Также до прохождения медосмотра вам необходимо сделать флюорографию. И уже с результатами вы можете идти в поликлинику.Справка действует ровно 1 год. Если вы не поступите в нынешнем году, то, скорее всего, вы уже не успеете поступить с ней же в следующем.Для прохождения медицинского осмотра вам понадобятся:Даже если вы принесли готовую справку перед поступлением в вуз, вам необходимо будет пройти медосмотр на первом курсе. Это необходимо, чтобы терапевт определил для вас группу на занятиях физкультурой.Вас могут ограничить от некоторых занятий, либо вообще запретить вам заниматься спортом, либо отправят в группу абсолютно здоровых. Несмотря на то, что студент получает освобождение от физических нагрузок, он все равно должен присутствовать на занятиях и выполнять минимум упражнений.Медосмотр 1 курса также подразумевает прикрепление студентов по желанию к студенческой поликлинике. Если вы приехали из другого города, то для вас это будет обязательным условием. Поэтому с собой обязательно нужно взять:В заключение медосмотра вы должны предоставить врачу терапевту дополнительные документы. Если у вас есть хроническое заболевание – предоставьте выписку из амбулаторной карты. Если у вас имеется инвалидность, то предоставьте справку об инвалидности.Обычно медосмотр – это день освобождения от пар и других занятий.На первом курсе вас будут проверять досконально. Врачам необходимо выявить подтверждение вашим справкам абитуриента, либо опровержения. Поэтому обязательно возьмите с собой воду без сахара и газа, подготовьте бахилы.Таким образом, медосмотр играет очень важную роль на 1 курсе. Это поможет определять вашу физическую группу для спортивных занятий и состязаний.