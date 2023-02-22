Директор "Дома Знаний" получил почетную грамоту от Министра по делам молодежи РД

На заседании коллегии Минмолодежи РД, которое прошло 17 февраля в Республиканском молодежном центре, министр по делам молодежи РД Камил Саидов вручил генеральному директору онлайн-школы «Дом Знаний» Халипе Юсуповичу Тагирову почетную грамоту за личный вклад в реализацию проектов государственной молодежной политики, направленной на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде.



Действительно, только за последний год школой было реализовано несколько проектов, например, такие как "Победа - одна на всех" и "Школа профессионалов будущего", в текущем году также запланирована реализация новых проектов, которые имеют большое социальное значение.



