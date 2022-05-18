ЕГЭ по биологии. Темы, которые нужно знать на все 100%

ЕГЭ по биологии выбирают достаточно часто. Этот предмет необходим для поступления на многие специальности, в медицинские, сельскохозяйственные вузы, естественно-биологические, психологический, дефектологический, физкультурный факультеты, а также технологам продовольственных продуктов и даже специалистам ландшафтной архитектуры.

Перечень факультетов достаточно внушителен, но требования для поступления, конечно, разные. Подготовка к ЕГЭ по биологии может показаться объемной и сложной. Но справиться точно можно, если ответственно подойти к вопросу.

Как устроен экзамен: структура и задания

Экзамен длится 3 часа. С собой ученик может взять только чёрную гелевую ручку. Использование дополнительных материалов категорически запрещено.

Давайте разберем, с какими занятиями вам предстоит столкнуться.

Задания первой части

В первой части требуется записать ряд цифр. Задания разнообразны:

- с множественным выбором, с рисунком или без;

- установление соответствия; установление последовательности;

- дополнение схемы или таблицы;

- анализ графика, таблицы или диаграммы.

Простых тестов на выбор одного правильного ответа из четырёх, нет. За правильное выполнение заданий ученик получает 1 (№1,2,3,6) или 2 балла.

Задания второй части

Она включает в себя 7 заданий с развёрнутым ответом. Полный и правильный ответ на вопрос 22 оценивается 2 баллами, остальные от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.

Выполняя эти задания, необходимо помнить, что ответ должен быть полным, простое перечисление не будет засчитано. Важно внимательно читать задание, так как часто ребята читают бегло, упускают суть вопроса и тем самым теряют баллы.

Какие темы необходимо повторить?

В ЕГЭ по биологии входят все темы школьного курса, а именно:

♦ Клетка и ее строение;

♦Растения – ткани, вегетативные и генеративные органы, плоды, цикл развития, понятие двойного оплодотворения, царство растений и его систематика;

♦Растения и грибы – классификация, строение, особенности;

♦Животные - ткани, органы, системы и особенности видов;

♦Системы организмов – строение и особенности спинного мозга, нервной, эндокринной, выделительной систем;

♦Группы крови, строение и работа сердца;

♦Анализаторы и их строение;

♦Обмен веществ и дыхание;

♦Генетика;

♦Биологические процессы – митоз, мейоз, метаболизм, фотосинтез, онтогенез.

Как получить высокий балл?

На 80 баллов и выше биологию сдают только 5,6 % учеников. Причина в дефиците времени на подготовку. В обычных школах биология изучается только один час в неделю: углубленно освоить нужные темы не получится. А сдают экзамен ребята на уровне с биологическими классами, где по программе 3 урока в неделю и факультативы.

1.Внимательночитайтезадания

Зачастую беглое прочтение ведёт к ошибке. Задания второй части требуют наиболее внимательного чтения.

2. Используйте правильные пособия для подготовки

Типовые экзаменационные варианты рекомендуют только под редакцией В.С. Рохлова. Рохлов В.С. председатель комиссии ЕГЭ по биологии и в этих пособиях отражены все нововведения текущего года. Также для подготовки стоит использовать учебники с углублённым изучением.

3. Не читайте энциклопедии, читайте учебники

Энциклопедии хороши для общего развития, для подготовки к ЕГЭ нет. Они просто отнимут ваше время. Обратите лучше внимание на учебники, в том числе классические для вуза: С.А. Северцев, Л. В. Быков, Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова.

4. Занимайтесь с репетитором

Подготовка к ЕГЭ по биологии будет проще, если рядом будет грамотный и опытный преподаватель. Репетитор простыми словами расскажет тему, объяснит, как решаются задачи, подскажет методику, чтобы сложный и объемный материал запомнился – всё это его работа.

ЕГЭ по биологии один из наиболее сложных экзаменов и написать его в одиночку очень сложно, тем более на высокий балл. При выборе репетитора обращайте внимание на его опыт и успех учеников. Не игнорируйте субъективный фактор: важно, чтобы вам было приятно заниматься с преподавателем.

Изучая теорию, законспектируйте ключевые моменты, разбирайте досконально те моменты, которые изначально непонятны. Визуализируйте информацию – используйте в подготовке таблицы, рисунки, схемы – это позволит вам лучше запоминать.

Если не знаете точный ответ – выбирайте тот, что, по вашему мнению, наиболее подходит. Не оставляйте вопросов без ответа.



