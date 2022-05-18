ЕГЭ по биологии. Темы, которые нужно знать на все 100%

ЕГЭ по биологии выбирают достаточно часто. Этот предмет необходим для поступления на многие специальности, в медицинские, сельскохозяйственные вузы, естественно-биологические, психологический, дефектологический, физкультурный факультеты, а также технологам продовольственных продуктов и даже специалистам ландшафтной архитектуры.
Перечень факультетов достаточно внушителен, но требования для поступления, конечно, разные. Подготовка к ЕГЭ по биологии может показаться объемной и сложной. Но справиться точно можно, если ответственно подойти к вопросу.
Как устроен экзамен: структура и задания
Экзамен длится 3 часа. С собой ученик может взять только чёрную гелевую ручку. Использование дополнительных материалов категорически запрещено.
Давайте разберем, с какими занятиями вам предстоит столкнуться.
Задания первой части
В первой части требуется записать ряд цифр. Задания разнообразны:
- с множественным выбором, с рисунком или без;
- установление соответствия; установление последовательности;
- дополнение схемы или таблицы;
- анализ графика, таблицы или диаграммы.
Простых тестов на выбор одного правильного ответа из четырёх, нет. За правильное выполнение заданий ученик получает 1 (№1,2,3,6) или 2 балла.
Задания второй части
Она включает в себя 7 заданий с развёрнутым ответом. Полный и правильный ответ на вопрос 22 оценивается 2 баллами, остальные от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.
Выполняя эти задания, необходимо помнить, что ответ должен быть полным, простое перечисление не будет засчитано. Важно внимательно читать задание, так как часто ребята читают бегло, упускают суть вопроса и тем самым теряют баллы.
Какие темы необходимо повторить?
В ЕГЭ по биологии входят все темы школьного курса, а именно:
♦ Клетка и ее строение;
♦Растения – ткани, вегетативные и генеративные органы, плоды, цикл развития, понятие двойного оплодотворения, царство растений и его систематика;
♦Растения и грибы – классификация, строение, особенности;
♦Животные - ткани, органы, системы и особенности видов;
♦Системы организмов – строение и особенности спинного мозга, нервной, эндокринной, выделительной систем;
♦Группы крови, строение и работа сердца;
♦Анализаторы и их строение;
♦Обмен веществ и дыхание;
♦Генетика;
♦Биологические процессы – митоз, мейоз, метаболизм, фотосинтез, онтогенез.
Как получить высокий балл?
На 80 баллов и выше биологию сдают только 5,6 % учеников. Причина в дефиците времени на подготовку. В обычных школах биология изучается только один час в неделю: углубленно освоить нужные темы не получится. А сдают экзамен ребята на уровне с биологическими классами, где по программе 3 урока в неделю и факультативы.
1.Внимательночитайтезадания
Зачастую беглое прочтение ведёт к ошибке. Задания второй части требуют наиболее внимательного чтения.
2. Используйте правильные пособия для подготовки
Типовые экзаменационные варианты рекомендуют только под редакцией В.С. Рохлова. Рохлов В.С. председатель комиссии ЕГЭ по биологии и в этих пособиях отражены все нововведения текущего года. Также для подготовки стоит использовать учебники с углублённым изучением.
3. Не читайте энциклопедии, читайте учебники
Энциклопедии хороши для общего развития, для подготовки к ЕГЭ нет. Они просто отнимут ваше время. Обратите лучше внимание на учебники, в том числе классические для вуза: С.А. Северцев, Л. В. Быков, Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова.
4. Занимайтесь с репетитором
Подготовка к ЕГЭ по биологии будет проще, если рядом будет грамотный и опытный преподаватель. Репетитор простыми словами расскажет тему, объяснит, как решаются задачи, подскажет методику, чтобы сложный и объемный материал запомнился – всё это его работа.
ЕГЭ по биологии один из наиболее сложных экзаменов и написать его в одиночку очень сложно, тем более на высокий балл. При выборе репетитора обращайте внимание на его опыт и успех учеников. Не игнорируйте субъективный фактор: важно, чтобы вам было приятно заниматься с преподавателем.
Изучая теорию, законспектируйте ключевые моменты, разбирайте досконально те моменты, которые изначально непонятны. Визуализируйте информацию – используйте в подготовке таблицы, рисунки, схемы – это позволит вам лучше запоминать.
Если не знаете точный ответ – выбирайте тот, что, по вашему мнению, наиболее подходит. Не оставляйте вопросов без ответа.
Перечень факультетов достаточно внушителен, но требования для поступления, конечно, разные. Подготовка к ЕГЭ по биологии может показаться объемной и сложной. Но справиться точно можно, если ответственно подойти к вопросу.
Как устроен экзамен: структура и задания
Экзамен длится 3 часа. С собой ученик может взять только чёрную гелевую ручку. Использование дополнительных материалов категорически запрещено.
Давайте разберем, с какими занятиями вам предстоит столкнуться.
Задания первой части
В первой части требуется записать ряд цифр. Задания разнообразны:
- с множественным выбором, с рисунком или без;
- установление соответствия; установление последовательности;
- дополнение схемы или таблицы;
- анализ графика, таблицы или диаграммы.
Простых тестов на выбор одного правильного ответа из четырёх, нет. За правильное выполнение заданий ученик получает 1 (№1,2,3,6) или 2 балла.
Задания второй части
Она включает в себя 7 заданий с развёрнутым ответом. Полный и правильный ответ на вопрос 22 оценивается 2 баллами, остальные от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.
Выполняя эти задания, необходимо помнить, что ответ должен быть полным, простое перечисление не будет засчитано. Важно внимательно читать задание, так как часто ребята читают бегло, упускают суть вопроса и тем самым теряют баллы.
Какие темы необходимо повторить?
В ЕГЭ по биологии входят все темы школьного курса, а именно:
♦ Клетка и ее строение;
♦Растения – ткани, вегетативные и генеративные органы, плоды, цикл развития, понятие двойного оплодотворения, царство растений и его систематика;
♦Растения и грибы – классификация, строение, особенности;
♦Животные - ткани, органы, системы и особенности видов;
♦Системы организмов – строение и особенности спинного мозга, нервной, эндокринной, выделительной систем;
♦Группы крови, строение и работа сердца;
♦Анализаторы и их строение;
♦Обмен веществ и дыхание;
♦Генетика;
♦Биологические процессы – митоз, мейоз, метаболизм, фотосинтез, онтогенез.
Как получить высокий балл?
На 80 баллов и выше биологию сдают только 5,6 % учеников. Причина в дефиците времени на подготовку. В обычных школах биология изучается только один час в неделю: углубленно освоить нужные темы не получится. А сдают экзамен ребята на уровне с биологическими классами, где по программе 3 урока в неделю и факультативы.
1.Внимательночитайтезадания
Зачастую беглое прочтение ведёт к ошибке. Задания второй части требуют наиболее внимательного чтения.
2. Используйте правильные пособия для подготовки
Типовые экзаменационные варианты рекомендуют только под редакцией В.С. Рохлова. Рохлов В.С. председатель комиссии ЕГЭ по биологии и в этих пособиях отражены все нововведения текущего года. Также для подготовки стоит использовать учебники с углублённым изучением.
3. Не читайте энциклопедии, читайте учебники
Энциклопедии хороши для общего развития, для подготовки к ЕГЭ нет. Они просто отнимут ваше время. Обратите лучше внимание на учебники, в том числе классические для вуза: С.А. Северцев, Л. В. Быков, Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова.
4. Занимайтесь с репетитором
Подготовка к ЕГЭ по биологии будет проще, если рядом будет грамотный и опытный преподаватель. Репетитор простыми словами расскажет тему, объяснит, как решаются задачи, подскажет методику, чтобы сложный и объемный материал запомнился – всё это его работа.
ЕГЭ по биологии один из наиболее сложных экзаменов и написать его в одиночку очень сложно, тем более на высокий балл. При выборе репетитора обращайте внимание на его опыт и успех учеников. Не игнорируйте субъективный фактор: важно, чтобы вам было приятно заниматься с преподавателем.
Изучая теорию, законспектируйте ключевые моменты, разбирайте досконально те моменты, которые изначально непонятны. Визуализируйте информацию – используйте в подготовке таблицы, рисунки, схемы – это позволит вам лучше запоминать.
Если не знаете точный ответ – выбирайте тот, что, по вашему мнению, наиболее подходит. Не оставляйте вопросов без ответа.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается