Как восстановить режим дня после выходных?

Выходные, к сожалению, заканчиваются, и снова приходится вспомнить о ранних подъёмах.

Многим взрослым и детям не так-то просто влиться в будничный режим. Вот несколько полезных советов, которые вам помогут!

♦ Никакого насилия

Не ставьте цель «ложиться в 22:00 и вставать не позже 7:00». Чем строже вы к себе относитесь, тем вероятнее срывы. Привычки формируются не сразу, и здесь стоит проявить терпение и целеустремленность.

♦ Входите в режим постепенно

Сдвигайте время подъёма и отхода ко сну на полчаса.

♦ Создайте подходящие условия

Быстрее всего мы засыпаем после насыщенного дня, полного физической активности. Если сейчас в вашей жизни её не хватает, самое время добавить! Пробежки или долгие прогулки — то, что надо, чтобы чувствовать приятную усталость в конце дня. Лучше заниматься спортом после полудня, но никак не за два-три часа до сна, когда организм должен настраиваться на отдых. Постарайтесь не пользоваться гаджетами перед сном, чтобы не перевозбуждать нервную систему. Если это слишком сложно, лучше ставить телефон на авиарежим и убирать его на ночь подальше.

♦ Создавайте ритуалы

Простой совет, который поможет уснуть в нужное время: отведите час для приятных расслабляющих действий. Проветрите комнату, послушайте перед сном спокойную музыку или почитайте книгу. Одним помогает расслабиться тёплый душ, другим — аромалампа с лавандовым маслом. Кровать должна быть удобной, постельное бельё — приятным и свежим. Одним словом, создайте комфортную обстановку, в которой вы будете чувствовать себя спокойно и хорошо.

♦ Не корите себя за промахи

Если в какой-то из дней вы нарушили режим, отнеситесь к этому философски: начинать всегда сложно, а единичный срыв не повод обесценивать то, чего вы уже достигли.

♦ Планируйте день заранее

Когда с утра вы точно знаете, чем займётесь в ближайшее время, вставать приятнее и легче. С вечера составьте подробный план и распишите в нём всё до минуты: сколько времени планируете уделить рутинным процедурам, сколько — учёбе, когда отправитесь гулять и в какое время планируете лечь спать. Чтобы день прошёл без стресса, заполните его приятными вещами. Наградите себя вкусным завтраком или тем, что любите — двадцать минут компьютерной игры, хобби, интересное общение. Старайтесь на утро запланировать побольше приятных мелочей, будь это кофе из любимой кружки или прогулка в парке с собакой.

♦ Прислушайтесь к себе

Возможно, вам не нужно спать ровно 8 часов — время, которое принято считать эталонным стандартом сна учёными во всём мире, необходимым для полного восстановления организма. Экспериментируйте и выберите наиболее комфортную для вас продолжительность сна и время подъёмов. Кого-то клонит в сон уже в 9, а кому-то важно проснуться в 7 утра, чтобы чувствовать, что день прошёл не зря.

Установить режим — сложная задача, но если вы не хотите провести год в стрессе от пропущенных занятий и несданных экзаменов, лучше взяться за себя прямо сейчас. Три недели — примерно столько необходимо для формирования любой привычки, будь то регулярный спорт или ранний подъём.

А ещё используйте это время для того, чтобы лучше изучить себя и свои биоритмы, понаблюдать за тем, как меняется настроение и состояние организма в зависимости от вашего режима. Совсем скоро вы почувствуете первые изменения, которые несомненно вас порадуют!



