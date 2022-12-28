Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра

Сегодня в Махачкале в стенах социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних были проведены тренинги для целевых групп по психолого-педагогическому сопровождению.
Программы мероприятий были заранее подготовлены сотрудниками кафедры психологии АНОО «Дом Знаний» с учетом особенностей детей, находящихся в центре.
Для детей время пролетело весело и с пользой. После тренингов дети делались своими эмоциями и давали обратную связь по мероприятию.
Также была достигнута договоренность с руководством центра о проведении дальнейших тренингов по курсу Профориентация.
Программы мероприятий были заранее подготовлены сотрудниками кафедры психологии АНОО «Дом Знаний» с учетом особенностей детей, находящихся в центре.
Для детей время пролетело весело и с пользой. После тренингов дети делались своими эмоциями и давали обратную связь по мероприятию.
Также была достигнута договоренность с руководством центра о проведении дальнейших тренингов по курсу Профориентация.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается