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Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра

Екатерина Магомедова

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Сегодня в Махачкале в стенах социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних были проведены тренинги для целевых групп по психолого-педагогическому сопровождению.
Программы мероприятий были заранее подготовлены сотрудниками кафедры психологии АНОО «Дом Знаний» с учетом особенностей детей, находящихся в центре.
Для детей время пролетело весело и с пользой. После тренингов дети делались своими эмоциями и давали обратную связь по мероприятию.
Также была достигнута договоренность с руководством центра о проведении дальнейших тренингов по курсу Профориентация.
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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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