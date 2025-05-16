Дом знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
eye31
preview_image
Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания

Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку — важный этап для каждого выпускника. Чтобы грамотно распределить силы, необходимо понимать, сколько баллов даётся за каждое задание и какие из них самые «дорогие» в плане итогового результата. В 2025 году структура и система оценивания ЕГЭ по русскому языку немного изменилась — разберём все детали.

Формат ЕГЭ по русскому языку в 2025 году

Экзамен состоит из двух частей: тестовой (задания с кратким ответом) и письменной (сочинение). Всего — 27 заданий:

  • Задания 1–26 — тестовая часть;
  • Задание 27 — сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.

    • Распределение первичных баллов

    Каждое задание в тестовой части оценивается по-разному. Общий максимум — 58 первичных баллов, которые затем переводятся в 100-балльную шкалу.

    Номер заданияМаксимум баллов
    Задания 1–31 балл
    Задания 4–91 балл
    Задания 10–161 балл
    Задания 17–241 балл
    Задания 25–264 балла каждое
    Задание 27 (сочинение)24 балла

    Итого: тестовая часть — 34 балла, сочинение — 24 балла.

    Как оценивается сочинение (задание №27)

    Критерии оценивания:

    • Смысловая цельность, логичность и связность — до 5 баллов;
    • Аргументация и привлечение текста — до 5 баллов;
    • Речевое оформление — до 5 баллов;
    • Грамотность (орфография и пунктуация) — до 8 баллов;
    • Фактическая точность — 1 балл.

      • Общая максимальная оценка — 24 балла.

      Сколько баллов нужно для аттестата и поступления?

      В 2025 году минимальный порог — 36 баллов по 100-балльной шкале. Это минимум, необходимый для получения аттестата. Однако для поступления в вузы, особенно на гуманитарные специальности, требуется от 70 до 90 баллов.

      На что обратить внимание при подготовке?

      • Повторяйте орфографию и пунктуацию — ошибки здесь могут стоить до 8 баллов в сочинении.
      • Тренируйтесь писать сочинения по чёткой структуре: тезис — аргумент — вывод.
      • Прорабатывайте задания 25 и 26 — они дают больше баллов и требуют развёрнутого ответа.
      • Изучайте типовые задания — они меняются незначительно из года в год.

        • Где можно готовиться удобно и эффективно?

        Если вы хотите готовиться к ЕГЭ по индивидуальному плану с педагогами, которые разбираются в требованиях ФИПИ, рассмотрите онлайн-школу «Дом Знаний». Здесь ученики получают актуальные материалы, пробные экзамены и личную поддержку преподавателей. Кроме того, можно заниматься из любой точки мира — это удобно и эффективно.

        Вывод

        Понимание системы оценивания ЕГЭ по русскому языку — важный шаг к высоким баллам. В 2025 году основной упор по-прежнему на грамотность, аргументацию и умение выражать мысли. Не откладывайте подготовку, и вы обязательно достигнете желаемого результата!

        ← Все посты
        author_avatar
        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

        Перейти в профиль автора