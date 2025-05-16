Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку — важный этап для каждого выпускника. Чтобы грамотно распределить силы, необходимо понимать, сколько баллов даётся за каждое задание и какие из них самые «дорогие» в плане итогового результата. В 2025 году структура и система оценивания ЕГЭ по русскому языку немного изменилась — разберём все детали.
Формат ЕГЭ по русскому языку в 2025 году
Экзамен состоит из двух частей: тестовой (задания с кратким ответом) и письменной (сочинение). Всего — 27 заданий:
Распределение первичных баллов
Каждое задание в тестовой части оценивается по-разному. Общий максимум — 58 первичных баллов, которые затем переводятся в 100-балльную шкалу.
|Номер задания
|Максимум баллов
|Задания 1–3
|1 балл
|Задания 4–9
|1 балл
|Задания 10–16
|1 балл
|Задания 17–24
|1 балл
|Задания 25–26
|4 балла каждое
|Задание 27 (сочинение)
|24 балла
Итого: тестовая часть — 34 балла, сочинение — 24 балла.
Как оценивается сочинение (задание №27)
Критерии оценивания:
Общая максимальная оценка — 24 балла.
Сколько баллов нужно для аттестата и поступления?
В 2025 году минимальный порог — 36 баллов по 100-балльной шкале. Это минимум, необходимый для получения аттестата. Однако для поступления в вузы, особенно на гуманитарные специальности, требуется от 70 до 90 баллов.
На что обратить внимание при подготовке?
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Вывод
Понимание системы оценивания ЕГЭ по русскому языку — важный шаг к высоким баллам. В 2025 году основной упор по-прежнему на грамотность, аргументацию и умение выражать мысли. Не откладывайте подготовку, и вы обязательно достигнете желаемого результата!
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