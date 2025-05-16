Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания

Баллы за задания ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: актуальная схема оценивания

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку — важный этап для каждого выпускника. Чтобы грамотно распределить силы, необходимо понимать, сколько баллов даётся за каждое задание и какие из них самые «дорогие» в плане итогового результата. В 2025 году структура и система оценивания ЕГЭ по русскому языку немного изменилась — разберём все детали.

Формат ЕГЭ по русскому языку в 2025 году

Экзамен состоит из двух частей: тестовой (задания с кратким ответом) и письменной (сочинение). Всего — 27 заданий:

Задания 1–26 — тестовая часть;

Задание 27 — сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.

Распределение первичных баллов

Каждое задание в тестовой части оценивается по-разному. Общий максимум — 58 первичных баллов, которые затем переводятся в 100-балльную шкалу.

Номер задания Максимум баллов Задания 1–3 1 балл Задания 4–9 1 балл Задания 10–16 1 балл Задания 17–24 1 балл Задания 25–26 4 балла каждое Задание 27 (сочинение) 24 балла

Итого: тестовая часть — 34 балла, сочинение — 24 балла.

Как оценивается сочинение (задание №27)

Критерии оценивания:

Смысловая цельность, логичность и связность — до 5 баллов;

Аргументация и привлечение текста — до 5 баллов;

Речевое оформление — до 5 баллов;

Грамотность (орфография и пунктуация) — до 8 баллов;

Фактическая точность — 1 балл.

Общая максимальная оценка — 24 балла.

Сколько баллов нужно для аттестата и поступления?

В 2025 году минимальный порог — 36 баллов по 100-балльной шкале. Это минимум, необходимый для получения аттестата. Однако для поступления в вузы, особенно на гуманитарные специальности, требуется от 70 до 90 баллов.

На что обратить внимание при подготовке?

Повторяйте орфографию и пунктуацию — ошибки здесь могут стоить до 8 баллов в сочинении.

Тренируйтесь писать сочинения по чёткой структуре: тезис — аргумент — вывод.

Прорабатывайте задания 25 и 26 — они дают больше баллов и требуют развёрнутого ответа.

Изучайте типовые задания — они меняются незначительно из года в год.

Где можно готовиться удобно и эффективно?

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