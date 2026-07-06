Безопасность детей летом: как защитить ребенка от солнца, жары, клещей и других опасностей

Летние каникулы — это время прогулок, поездок, отдыха на природе и новых впечатлений. Дети проводят больше времени на улице, купаются, катаются на велосипедах, играют во дворе и путешествуют с родителями. Вместе с этим летом возрастает и количество ситуаций, которые могут угрожать здоровью ребенка.

Солнечные ожоги, перегрев, обезвоживание, укусы клещей и насекомых, травмы на детских площадках, происшествия на воде — большинство таких случаев можно предотвратить, если заранее знать простые правила безопасности.

В онлайн-школе «Дом Знаний» мы убеждены, что забота о ребенке — это не только качественное образование, но и создание условий, в которых он растет здоровым, уверенным и самостоятельным. В этой статье мы собрали рекомендации, которые помогут сделать летний отдых безопасным и спокойным для всей семьи.

Почему летом риск травм и несчастных случаев возрастает

Во время учебного года день ребенка обычно проходит по привычному расписанию: школа, кружки, домашние задания. Летом все меняется. Дети больше времени проводят без строгого распорядка, чаще находятся на улице, осваивают новые виды активности и путешествуют.

Это прекрасно для развития, но одновременно увеличивает вероятность различных происшествий.

Чаще всего летом родители сталкиваются со следующими ситуациями:

солнечные ожоги;

тепловой удар;

обезвоживание;

укусы клещей;

укусы комаров, ос и пчел;

падения с велосипедов и самокатов;

травмы на детских площадках;

происшествия во время купания;

пищевые отравления;

потеря ребенка в людных местах.

Большинство этих рисков можно значительно снизить благодаря профилактике.

Защита ребенка от солнца

Солнечный свет необходим организму: благодаря ему вырабатывается витамин D, улучшается настроение и укрепляется иммунитет. Однако длительное пребывание под прямыми лучами может привести к серьезным последствиям.

Когда солнце наиболее опасно

Самая высокая солнечная активность наблюдается примерно с 11:00 до 16:00.

Именно в это время лучше:

отказаться от длительных прогулок;

перенести активные игры в тень;

планировать пляжный отдых утром или ближе к вечеру.

Если избежать пребывания на солнце нельзя, важно обеспечить ребенку дополнительную защиту.

Правильная одежда

Летом лучше выбирать:

свободную одежду из натуральных тканей;

светлые цвета;

футболки с закрытыми плечами;

панамы или широкополые шляпы;

солнцезащитные очки с качественной защитой от ультрафиолета.

Даже короткая прогулка без головного убора может закончиться перегревом.

Нужно ли использовать солнцезащитный крем

Да. Крем помогает снизить риск солнечных ожогов, особенно если ребенок проводит много времени на улице или отдыхает у воды.

Несколько простых правил:

наносите средство за 15–20 минут до выхода;

обновляйте защиту после купания;

повторно наносите крем каждые два часа при длительном пребывании на солнце;

уделяйте внимание ушам, шее, носу и плечам — именно они обгорают быстрее всего.

Важно помнить, что солнцезащитный крем не заменяет головной убор и пребывание в тени.

Как распознать тепловой удар

Перегрев развивается быстрее, чем кажется. Особенно ему подвержены маленькие дети, так как их организм еще не умеет эффективно регулировать температуру тела.

Обратите внимание на следующие симптомы:

сильная слабость;

сонливость;

головная боль;

покраснение кожи;

высокая температура тела;

тошнота;

головокружение;

учащенное дыхание;

спутанность сознания.

Если ребенок жалуется на плохое самочувствие после прогулки в жару, необходимо сразу прекратить физическую активность.

Что делать при перегреве

Алгоритм действий достаточно простой:

Переведите ребенка в прохладное место или тень. Снимите лишнюю одежду. Давайте пить небольшими порциями прохладную воду. Приложите прохладное влажное полотенце ко лбу, шее и запястьям. Если состояние не улучшается или появляются признаки потери сознания, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Почему летом особенно важно пить воду

Во время активных игр дети часто забывают о жажде. Из-за этого развивается обезвоживание.

Его признаки:

сухость губ;

редкое мочеиспускание;

усталость;

раздражительность;

головная боль;

темная моча.

Лучше не ждать, пока ребенок попросит пить.

Хорошая привычка — брать бутылку воды на каждую прогулку.

Также стоит ограничить сладкие газированные напитки. Они не утоляют жажду так эффективно, как обычная питьевая вода.

Осторожно: клещи

Летом многие семьи отправляются в парки, леса или на дачу. Именно там существует риск встречи с клещами.

Как снизить вероятность укуса

Перед прогулкой:

надевайте светлую одежду;

выбирайте длинные брюки;

заправляйте штанины в носки при прогулках по высокой траве;

используйте репелленты, подходящие по возрасту ребенка.

После возвращения домой обязательно внимательно осмотрите:

голову;

шею;

область за ушами;

подмышки;

поясницу;

ноги.

Клещ может оставаться незаметным несколько часов.

Что делать, если обнаружили клеща

Не стоит паниковать.

Важно:

как можно быстрее удалить клеща безопасным способом;

обработать место укуса;

сохранить клеща (если это возможно) для исследования по рекомендации врача;

наблюдать за состоянием ребенка в течение следующих недель.

Если появились температура, покраснение вокруг укуса или ухудшилось самочувствие, необходимо обратиться к врачу.

Комары, осы и пчелы

Для большинства детей укусы насекомых вызывают лишь зуд и небольшое покраснение.

Однако родители должны помнить, что иногда возможны аллергические реакции.

Чтобы снизить риск укусов:

не оставляйте сладкие напитки открытыми на улице;

не позволяйте ребенку ходить босиком по цветущему лугу;

используйте москитные сетки дома;

применяйте репелленты в соответствии с инструкцией.

Если после укуса появились затрудненное дыхание, выраженный отек лица или шеи, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Безопасность на велосипеде, самокате и роликах

Летом дети проводят много времени на колесах. Это полезно для здоровья, но требует соблюдения правил.

Перед каждой поездкой убедитесь, что ребенок: надевает шлем использует защиту для локтей и коленей; знает правила дорожного движения; не выезжает на проезжую часть без сопровождения взрослых.

Особенно важно регулярно проверять исправность велосипеда или самоката.

Даже небольшая неисправность может привести к падению.

Безопасность детей на воде

Летом многие семьи отправляются к морю, реке, озеру или в бассейн. Купание помогает легче переносить жару, укрепляет мышцы и приносит детям массу положительных эмоций. Однако именно вода остается одной из самых опасных сред для ребенка, если взрослые теряют бдительность.

Главное правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, — ребенок должен находиться под постоянным присмотром взрослого. Даже если он хорошо плавает, использует нарукавники или находится на мелководье.

Важно помнить, что опасная ситуация может развиться буквально за несколько секунд.

Правила безопасного купания

Перед тем как разрешить ребенку зайти в воду, убедитесь, что место подходит для отдыха с детьми.

Обратите внимание на следующие моменты:

купайтесь только в разрешенных местах;

не оставляйте ребенка одного даже на мелководье;

не разрешайте детям нырять в незнакомых местах;

объясните, почему нельзя заплывать далеко;

заходите в воду постепенно, особенно если на улице очень жарко;

не разрешайте играть в опасные игры, связанные с удерживанием друг друга под водой.

Если ребенок еще не умеет плавать, надувные круги и нарукавники могут использоваться только как дополнительное средство, но не заменяют контроль взрослых.

Когда лучше отказаться от купания

Иногда лучше перенести отдых на воде.

Не стоит купаться:

во время грозы;

при сильном ветре;

в незнакомом водоеме;

если ребенок плохо себя чувствует;

сразу после плотного приема пищи.

Даже опытные пловцы должны соблюдать эти правила.

Безопасность на детской площадке

Современные игровые площадки кажутся безопасными, но именно здесь дети часто получают ушибы, ссадины и переломы.

Перед началом игры стоит обратить внимание на состояние оборудования.

Проверьте:

нет ли сломанных качелей;

надежно ли закреплены конструкции;

нет ли острых металлических деталей;

сухая ли поверхность горок;

нет ли разбитого стекла или мусора рядом.

Если площадка вызывает сомнения, лучше выбрать другую.

Напомните ребенку простые правила

Перед прогулкой стоит еще раз проговорить:

не толкаться на лестницах;

ждать своей очереди на горке;

не перебегать перед качелями;

держаться двумя руками при лазании;

не прыгать с большой высоты.

Эти рекомендации кажутся очевидными, но именно их дети чаще всего забывают во время игры.

Что делать, если ребенок потерялся

Летом дети чаще бывают на фестивалях, в торговых центрах, парках и на пляжах. В большом скоплении людей потеряться может даже самый внимательный ребенок.

Лучше заранее обсудить план действий.

Объясните ребенку:

оставаться на месте и не искать родителей самостоятельно;

обратиться за помощью к сотруднику магазина, охраннику или полицейскому;

знать свое имя и фамилию;

помнить номер телефона хотя бы одного из родителей.

Для детей младшего возраста полезно положить в карман карточку с контактами родителей.

Во время отдыха в незнакомом городе можно заранее выбрать место встречи, если кто-то потеряется.

Безопасность дома летом

Многие родители считают, что дома ребенок находится в полной безопасности. Однако статистика показывает обратное.

Во время каникул дети чаще остаются дома одни, поэтому стоит заранее проверить квартиру.

Особое внимание уделите:

открытым окнам;

лекарствам;

бытовой химии;

электроприборам;

острым предметам;

спичкам и зажигалкам.

Если ребенок остается один даже ненадолго, он должен знать:

кому можно открыть дверь;

куда звонить в экстренной ситуации;

как пользоваться телефоном;

что делать при запахе газа или дыме.

Такие разговоры помогают избежать многих опасных ситуаций.

Осторожно с продуктами летом

Высокая температура ускоряет порчу продуктов.

Чтобы снизить риск пищевого отравления:

мойте овощи, ягоды и фрукты;

не покупайте продукты в сомнительных местах;

не храните готовую еду долго без холодильника;

следите за сроками годности;

чаще мойте руки перед едой.

Особенно осторожными стоит быть во время пикников и поездок на природу.

Как вести себя во время грозы

Летом грозы случаются довольно часто.

Если вы оказались на улице:

не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями;

выйдите из воды сразу после первых раскатов грома;

избегайте металлических конструкций;

не держите над головой металлические предметы;

по возможности укройтесь в помещении или автомобиле.

Если гроза застала вас дома, лучше закрыть окна и отключить от сети чувствительную электронику.

Научите ребенка обращаться за помощью

Часто дети боятся тревожить взрослых или думают, что справятся сами.

Объясните ребенку, что обращаться за помощью — это правильно.

Он должен знать, что обязательно нужно рассказать взрослым, если:

его укусило животное или насекомое;

он поранился;

почувствовал сильное недомогание;

увидел опасную ситуацию;

потерялся;

испугался.

Доверительные отношения в семье помогают ребенку не скрывать проблемы.

Чек-лист «Безопасное лето»

Перед каждой прогулкой проверьте:

✓ головной убор;

✓ бутылка питьевой воды;

✓ солнцезащитный крем;

✓ удобная обувь;

✓ заряженный телефон (для детей постарше);

✓ небольшой запас пластырей;

✓ репеллент при поездке на природу;

✓ знание ребенком основных правил безопасности.

Этот простой список занимает всего несколько минут, но помогает избежать множества неприятностей.

Самые распространенные ошибки родителей

Даже заботливые родители иногда совершают ошибки, которые могут привести к опасным ситуациям.

Вот несколько примеров:

«Он уже большой, ничего не случится».

«Мы всего на минуту отвернемся».

«Пусть еще немного поиграет на солнце».

«В этом месте всегда купались».

«Комары — это ерунда».

Безопасность складывается именно из мелочей. Лучше потратить несколько минут на профилактику, чем потом переживать из-за последствий.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли использовать солнцезащитный крем в пасмурную погоду?

Да. Ультрафиолетовые лучи проходят через облака, поэтому защита кожи остается актуальной даже в нежаркий день.

Как часто нужно предлагать ребенку воду?

Лучше регулярно, небольшими порциями, не дожидаясь появления сильной жажды.

Можно ли отпускать ребенка одного купаться, если он хорошо плавает?

Нет. Даже уверенно плавающий ребенок должен находиться под наблюдением взрослого.

Что делать, если ребенок боится клещей после рассказов взрослых?

Не стоит запугивать. Лучше спокойно объяснить, как защититься, и показать, что соблюдение простых правил значительно снижает риск укуса.

Стоит ли полностью запрещать активные игры летом?

Нет. Наоборот, движение необходимо для здоровья. Важно лишь выбирать безопасные места, подходящую экипировку и учитывать погодные условия.

Лето должно оставлять у ребенка воспоминания о приключениях, новых открытиях и счастливых моментах, а не о неприятных происшествиях. Полностью исключить риски невозможно, но внимательность взрослых, заранее обсужденные правила и простые меры профилактики помогают избежать большинства опасных ситуаций.

Не менее важно научить ребенка понимать последствия своих действий, принимать ответственные решения и не бояться обращаться за помощью. Эти навыки пригодятся ему не только летом, но и в повседневной жизни.

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