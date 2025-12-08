Новогодние поздравления для детей 2026: самые тёплые, добрые и волшебные пожелания
Дорогие мальчишки и девчонки, малыши и уже почти взрослые!
Пусть в эту ночь под вашей ёлкой окажется именно та мечта, о которой вы загадывали, глядя на падающие снежинки. Пусть Дед Мороз положит в ваш сапожок не только конфеты, но и настоящее новогоднее чудо!
Красивые новогодние стихи для детей
Пусть снежинки кружатся хороводом,
Пусть подарков будет целая гора,
Короткие, но очень тёплые новогодние пожелания детям
Новогодние пожелания для малышей (3–6 лет)
Пусть Снегурочка подарит тебе самую мягкую игрушку, Дед Мороз — самые сладкие конфеты, а снежинки — самые красивые узоры на окне!
Для школьников постарше (7–12 лет)
Пусть в Новом году у тебя появятся новые крутые хобби, верные друзья и куча поводов для счастья. А ещё — чтобы все твои желания, загаданные под бой курантов, исполнились быстрее, чем растает снег весной!
Для подростков
Пусть 2026 год станет годом твоих самых смелых мечт, громких побед и невероятных историй, которые потом будешь вспоминать с улыбкой. Будь счастлив!
