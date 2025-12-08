Новогодние поздравления для детей 2026: самые тёплые, добрые и волшебные пожелания

Дорогие мальчишки и девчонки, малыши и уже почти взрослые!

Команда онлайн-школы «Дом Знаний» от всего сердца поздравляет вас с самым волшебным праздником года — Новым 2026 годом и Рождеством!

Пусть в эту ночь под вашей ёлкой окажется именно та мечта, о которой вы загадывали, глядя на падающие снежинки. Пусть Дед Мороз положит в ваш сапожок не только конфеты, но и настоящее новогоднее чудо!

Красивые новогодние стихи для детей

Пусть снежинки кружатся хороводом,



Пусть куранты пробьют двенадцать раз,



И врывается в дом волшебством Новым годом,



Исполняя желания в тот же час!

Пусть подарков будет целая гора,



Пусть смеётся от счастья вся семья,



Пусть сбываются все мечты с утра



И весь год будет сказкою для тебя!

Короткие, но очень тёплые новогодние пожелания детям

Пусть Новый год принесёт тебе море смеха, гору сладостей и кучу приключений!

Желаю, чтобы все 365 дней 2026 года были такими же яркими, как бенгальские огни!

Пусть твои глаза сияют ярче ёлочных гирлянд, а улыбка — шире, чем снежная горка!

Мечтай по-крупному — в Новом году всё обязательно сбудется!

Пусть рядом всегда будут самые лучшие друзья, тёплые объятия и запах мандаринов!

Здоровья тебе большущего, радости безграничной и волшебства каждый день!

Новогодние пожелания для малышей (3–6 лет)

Пусть Снегурочка подарит тебе самую мягкую игрушку, Дед Мороз — самые сладкие конфеты, а снежинки — самые красивые узоры на окне!

Для школьников постарше (7–12 лет)

Пусть в Новом году у тебя появятся новые крутые хобби, верные друзья и куча поводов для счастья. А ещё — чтобы все твои желания, загаданные под бой курантов, исполнились быстрее, чем растает снег весной!

Для подростков

Пусть 2026 год станет годом твоих самых смелых мечт, громких побед и невероятных историй, которые потом будешь вспоминать с улыбкой. Будь счастлив!

С Новым 2026 годом, дорогие наши дети! Пусть он будет самым счастливым в вашей жизни!