Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям и решение через онлайн-обучение
Буллинг — это систематическое психологическое или физическое давление на ребёнка со стороны сверстников, которое может привести к серьёзным последствиям: снижению самооценки, тревожности, депрессии, проблемам с обучением. К сожалению, буллинг в российских школах — не редкость. В этой статье разберём, как распознать признаки травли, что могут сделать родители и почему переход на онлайн-обучение может стать эффективным решением.
Что считается буллингом?
Буллинг может проявляться по-разному — от насмешек и бойкотов до угроз и физического насилия. Важно понимать, что это не разовая ссора между детьми, а целенаправленные, повторяющиеся действия в адрес одного ребёнка.
Формы буллинга:
Как понять, что ребёнка травят в школе?
Дети редко прямо рассказывают о проблемах. Родителям важно быть внимательными к следующим признакам:
Если вы подозреваете буллинг — действовать нужно быстро и решительно.
Онлайн-обучение как способ избежать буллинга
Если попытки решить проблему через школьную администрацию не дают результата, многие родители задумываются о переходе на дистанционное обучение. И не зря. Онлайн-обучение не только избавляет ребёнка от токсичной среды, но и даёт ему возможность восстановиться психологически.
Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» детям, столкнувшимся с буллингом, предоставляется психологическая поддержка. Опытные специалисты работают индивидуально с учеником, помогают справиться с травмирующим опытом и вернуть уверенность в себе.
Как помогают психологи онлайн-школы «Дом Знаний»
В «Доме Знаний» дети, которые испытывали травлю в очной школе, не остаются один на один со своей болью. Школьные психологи проводят:
Важно: поддержка оказывается не формально, а искренне и глубоко, с пониманием того, через что проходит ребёнок.
Плюсы онлайн-обучения для детей после буллинга
В онлайн-школе «Дом Знаний» регулярно проводятся онлайн-мероприятия, квесты, тематические встречи, а также офлайн-сборы — всё это помогает ребёнку наладить новые здоровые социальные связи.
Вывод
Буллинг — серьёзная проблема, с которой нельзя мириться. Если ребёнок оказался в такой ситуации, важно не ждать, что «само пройдёт», а действовать. Онлайн-обучение может стать выходом, который не просто избавляет от травли, но и открывает путь к безопасному, комфортному и эффективному обучению. Онлайн-школа «Дом Знаний» — это не просто учебная платформа, а сообщество, в котором каждый ребёнок чувствует себя важным и защищённым.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается