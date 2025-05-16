Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям и решение через онлайн-обучение

Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям и решение через онлайн-обучение

Буллинг — это систематическое психологическое или физическое давление на ребёнка со стороны сверстников, которое может привести к серьёзным последствиям: снижению самооценки, тревожности, депрессии, проблемам с обучением. К сожалению, буллинг в российских школах — не редкость. В этой статье разберём, как распознать признаки травли, что могут сделать родители и почему переход на онлайн-обучение может стать эффективным решением.

Что считается буллингом?

Буллинг может проявляться по-разному — от насмешек и бойкотов до угроз и физического насилия. Важно понимать, что это не разовая ссора между детьми, а целенаправленные, повторяющиеся действия в адрес одного ребёнка.

Формы буллинга:

словесные оскорбления, клички;

социальная изоляция (игнорирование, исключение из группы);

кибербуллинг (травля в интернете);

физическое воздействие — толчки, пинки, удары;

унижение достоинства, распространение слухов.

Как понять, что ребёнка травят в школе?

Дети редко прямо рассказывают о проблемах. Родителям важно быть внимательными к следующим признакам:

нежелание идти в школу, частые «болезни» по утрам;

замкнутость, слёзы, раздражительность;

резкое снижение успеваемости;

потерянные вещи, синяки, следы повреждений;

страх, тревожность, кошмары.

Если вы подозреваете буллинг — действовать нужно быстро и решительно.

Онлайн-обучение как способ избежать буллинга

Если попытки решить проблему через школьную администрацию не дают результата, многие родители задумываются о переходе на дистанционное обучение. И не зря. Онлайн-обучение не только избавляет ребёнка от токсичной среды, но и даёт ему возможность восстановиться психологически.

Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» детям, столкнувшимся с буллингом, предоставляется психологическая поддержка. Опытные специалисты работают индивидуально с учеником, помогают справиться с травмирующим опытом и вернуть уверенность в себе.

Как помогают психологи онлайн-школы «Дом Знаний»

В «Доме Знаний» дети, которые испытывали травлю в очной школе, не остаются один на один со своей болью. Школьные психологи проводят:

личные онлайн-консультации с ребёнком и родителями;

психологическую диагностику уровня тревожности и самооценки;

групповые развивающие занятия, помогающие наладить социальные навыки в безопасной среде;

работу по восстановлению мотивации к обучению и выстраиванию позитивного образа «я».

Важно: поддержка оказывается не формально, а искренне и глубоко, с пониманием того, через что проходит ребёнок.

Плюсы онлайн-обучения для детей после буллинга

Безопасная среда — никто не унижает и не давит;

Индивидуальный темп — ребёнок может восстанавливаться без спешки;

Поддержка специалистов — не только обучение, но и психологическая помощь;

Новые друзья — через чаты, общие онлайн-проекты и мероприятия.

В онлайн-школе «Дом Знаний» регулярно проводятся онлайн-мероприятия, квесты, тематические встречи, а также офлайн-сборы — всё это помогает ребёнку наладить новые здоровые социальные связи.

Вывод