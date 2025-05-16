Дом знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Психология

Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
eye2
preview_image
Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям и решение через онлайн-обучение

Что такое буллинг в школе и как его избежать: советы родителям и решение через онлайн-обучение

Буллинг — это систематическое психологическое или физическое давление на ребёнка со стороны сверстников, которое может привести к серьёзным последствиям: снижению самооценки, тревожности, депрессии, проблемам с обучением. К сожалению, буллинг в российских школах — не редкость. В этой статье разберём, как распознать признаки травли, что могут сделать родители и почему переход на онлайн-обучение может стать эффективным решением.

Что считается буллингом?

Буллинг может проявляться по-разному — от насмешек и бойкотов до угроз и физического насилия. Важно понимать, что это не разовая ссора между детьми, а целенаправленные, повторяющиеся действия в адрес одного ребёнка.

Формы буллинга:

  • словесные оскорбления, клички;
  • социальная изоляция (игнорирование, исключение из группы);
  • кибербуллинг (травля в интернете);
  • физическое воздействие — толчки, пинки, удары;
  • унижение достоинства, распространение слухов.

    • Как понять, что ребёнка травят в школе?

    Дети редко прямо рассказывают о проблемах. Родителям важно быть внимательными к следующим признакам:

    • нежелание идти в школу, частые «болезни» по утрам;
    • замкнутость, слёзы, раздражительность;
    • резкое снижение успеваемости;
    • потерянные вещи, синяки, следы повреждений;
    • страх, тревожность, кошмары.

      • Если вы подозреваете буллинг — действовать нужно быстро и решительно.

      Онлайн-обучение как способ избежать буллинга

      Если попытки решить проблему через школьную администрацию не дают результата, многие родители задумываются о переходе на дистанционное обучение. И не зря. Онлайн-обучение не только избавляет ребёнка от токсичной среды, но и даёт ему возможность восстановиться психологически.

      Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» детям, столкнувшимся с буллингом, предоставляется психологическая поддержка. Опытные специалисты работают индивидуально с учеником, помогают справиться с травмирующим опытом и вернуть уверенность в себе.

      Как помогают психологи онлайн-школы «Дом Знаний»

      В «Доме Знаний» дети, которые испытывали травлю в очной школе, не остаются один на один со своей болью. Школьные психологи проводят:

      • личные онлайн-консультации с ребёнком и родителями;
      • психологическую диагностику уровня тревожности и самооценки;
      • групповые развивающие занятия, помогающие наладить социальные навыки в безопасной среде;
      • работу по восстановлению мотивации к обучению и выстраиванию позитивного образа «я».

        • Важно: поддержка оказывается не формально, а искренне и глубоко, с пониманием того, через что проходит ребёнок.

        Плюсы онлайн-обучения для детей после буллинга

        • Безопасная среда — никто не унижает и не давит;
        • Индивидуальный темп — ребёнок может восстанавливаться без спешки;
        • Поддержка специалистов — не только обучение, но и психологическая помощь;
        • Новые друзья — через чаты, общие онлайн-проекты и мероприятия.

          • В онлайн-школе «Дом Знаний» регулярно проводятся онлайн-мероприятия, квесты, тематические встречи, а также офлайн-сборы — всё это помогает ребёнку наладить новые здоровые социальные связи.

          Вывод

          Буллинг — серьёзная проблема, с которой нельзя мириться. Если ребёнок оказался в такой ситуации, важно не ждать, что «само пройдёт», а действовать. Онлайн-обучение может стать выходом, который не просто избавляет от травли, но и открывает путь к безопасному, комфортному и эффективному обучению. Онлайн-школа «Дом Знаний» — это не просто учебная платформа, а сообщество, в котором каждый ребёнок чувствует себя важным и защищённым.

          ← Все посты
          author_avatar
          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

          Перейти в профиль автора